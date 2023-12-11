В Борисове милиционер открыл стрельбу на снежной горке, защищая детей. Что случилось?

Опубликовано: 11.12.2023 13:04 , Обновлено: 13.11.2024

В Борисове сотрудники подразделения охраны МВД открыли стрельбу на снежной горке, где катались дети. На них напали собаки, и просто так отогнать их не получилось.

Это произошло ещё 10 декабря. Пять детей катались рядом с заводом с горки, когда на детский крик сбежались две собаки. Звери начали накидываться на детей.

“Мальчишки постарше успели подняться на гору, а ребят помладше атаковали животные: одна из собак схватила 13-летнего мальчика за рукав и прокусила куртку. Прохожие вызвали милицию”, - сообщил тг-канал “Обратная сторона”.

На место нападения прибыл наряд охраны и бригада по отлову животных. Однако псы были настолько агрессивными, что сотрудникам МВД пришлось открыть стрельбу.

Ранее Телеграф сообщил, что в проекте закона “Об ответственном обращении с животными”, принятого на прошлой неделе Палатой представителей в первом чтении, Совет министров Беларуси предложил изменить условия выгула домашних питомцев. Некоторым категориям белорусов выгуливать собак предложили вовсе запретить, а для остальных прописали, как именно и где можно это делать.

Совмин предложил запретить некоторым белорусам выгуливать собак. Кого коснется?