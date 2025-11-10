В СК назвали рекордную взятку в Беларуси и самую коррупционную отрасль

Опубликовано: 10.11.2025 20:43 , Обновлено: 10.11.2025

В Следственном комитете Беларуси подвели итоги борьбы с коррупцией, назвав самую коррупционную отрасль экономики Беларуси и самую большую взятку (оказалось, совсем в другой сфере).

По словам заместителя председателя Следственного комитета Анатолия Васильева, именно в сельском хозяйстве Беларуси уровень коррупции остается самым высоким. За первые девять месяцев 2025 года практически каждое пятое коррупционное преступление в стране было выявлено именно в этой сфере – 109 из 563.

Впрочем, представитель СК оговорился, что к сельскому хозяйству в его ведомстве присматриваются особенно пристально.

«Президент Беларуси неоднократно обозначал, что основная причина коррупции в АПК – это бесхозяйственное отношение к имуществу и денежным средствам сельскохозяйственных организаций», – заявил Васильев в интервью БЕЛТА.

А затем в качестве примера он привел уголовное дело, в котором главный бухгалтер одного из хозяйств за три года незаконно перечислила своему брату-трактористу свыше 1,3 миллиона белорусских рублей.

Рекордная взятка

Что касается размера взяток, то самым крупным в последнее время стал случай на Белорусской железной дороге. «Первый заместитель начальника Белорусской железной дороги осужден за получение взяток на сумму свыше 2 миллионов белорусских рублей», – сообщил Васильев. При этом общая сумма незаконного дохода, изъятого у фигуранта, составила около 9 миллионов рублей.

Тем не менее, по словам Васильева в последние годы СК выявил коррупционных преступлений в два раза меньше, чем раньше. “Из более чем 24 000 уголовных дел, направленных в суды за январь - октябрь 2025 года, лишь 195 - по фактам взяточничества, 67 - по фактам злоупотребления и превышения служебными полномочиями, 143 - по фактам хищений, совершенных должностными лицами с использованием своих полномочий. Таким образом, доля уголовных дел коррупционной направленности составляет менее 2%”, - сообщил замглавы СК Беларуси.

Ранее Telegraf.news писал, что старший прокурор управления Генеральной прокуратуры Ольги Бахарь заявила в своей статье об устранении последствий коррупционных правонарушениях в Беларуси, что в 2024 году количество белорусов, которые возместили ущерб государству за коррупционные преступления, сократилось с 40 до 24.

Коррупционеры вернули в бюджет Беларуси в три раза больше денег — Генпрокуратура

Тем временем Генпрокуратура Беларуси сообщила, что в ходе проверки исполнения законодательства о борьбе с коррупцией в республиканском унитарном предприятии «Минскэнерго» выявила более 20 фактов занятия предпринимательской деятельностью сотрудниками предприятия.

Генпрокуратура выявила более 20 нелегальных бизнесменов среди сотрудников «Минскэнерго»