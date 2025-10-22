Генпрокуратура выявила более 20 нелегальных бизнесменов среди сотрудников "Минскэнерго"

Опубликовано: 22.10.2025 11:16 , Обновлено: 22.10.2025

Генпрокуратура Беларуси сообщила, что в ходе проверки исполнения законодательства о борьбе с коррупцией в республиканском унитарном предприятии «Минскэнерго» выявила более 20 фактов занятия предпринимательской деятельностью сотрудниками предприятия.

В ведомстве пояснили, что ею занимались те должностные лица, которые по закону не имели на это права в силу занимаемой должности.

В Генпрокуратуре напомнили, что статья 17 закона «О борьбе с коррупцией» запрещает предпринимательскую деятельность тем госслужащим и их супругам, кто может использовать свое служебное положение для преференций своему бизнесу.

В надзорном ведомстве перечислили некоторые виды бизнеса, которые выявили у сотрудников “Минскэнерго”:

грузовые и пассажирские перевозки,

оптовая торговля,

консультирование по вопросам коммерческой деятельности.

В Генпрокуратуре утверждают, что всех выявленных нелегальных бизнесменов-госслужащих привлекли к административной ответственности. Согласно КоАП, таким нарушителям грозит штраф от 10 до 30 базовых величин.

Генпрокуратура также направила руководству “Минскэнерго” требование устранить причины нарушений и со своей стороны тоже наказать нарушителей.