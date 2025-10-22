Генпрокуратура выявила более 20 нелегальных бизнесменов среди сотрудников "Минскэнерго"
Генпрокуратура Беларуси сообщила, что в ходе проверки исполнения законодательства о борьбе с коррупцией в республиканском унитарном предприятии «Минскэнерго» выявила более 20 фактов занятия предпринимательской деятельностью сотрудниками предприятия.
В ведомстве пояснили, что ею занимались те должностные лица, которые по закону не имели на это права в силу занимаемой должности.
В Генпрокуратуре напомнили, что статья 17 закона «О борьбе с коррупцией» запрещает предпринимательскую деятельность тем госслужащим и их супругам, кто может использовать свое служебное положение для преференций своему бизнесу.
В надзорном ведомстве перечислили некоторые виды бизнеса, которые выявили у сотрудников “Минскэнерго”:
- грузовые и пассажирские перевозки,
- оптовая торговля,
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности.
В Генпрокуратуре утверждают, что всех выявленных нелегальных бизнесменов-госслужащих привлекли к административной ответственности. Согласно КоАП, таким нарушителям грозит штраф от 10 до 30 базовых величин.
Генпрокуратура также направила руководству “Минскэнерго” требование устранить причины нарушений и со своей стороны тоже наказать нарушителей.