В Сети пишут про работу над ошибками после ЦЭ, которая может повлиять на оценку в аттестате. Что на это сказали в Минобразования?

Опубликовано: 18.05.2023 17:00 , Обновлено: 18.05.2023

По соцсетям распространяется информация, что якобы после сдачи централизованного экзамена (ЦЭ) школьникам предстоит еще и работа над ошибками, которая учтется при выставлении итоговой отметки. В Минобразования заявили, что это фейк.

В объявлениях, которые гуляют по интернету, говорится, что после сдачи ЦЭ выпускники должны проделать еще и работу над ошибками в тех же пунктах, где был сам экзамен. Мол, за это выставят еще одну оценку, которая будет учитываться в итоговой оценке в аттестате.

В Минобразования это опровергли и напомнили, что Правила аттестации утверждены летом 2022 года. Согласно им, в аттестат об общем среднем образовании будет выставлена итоговая отметка, являющейся средним арифметическим годовой отметки и отметки, полученной на ЦЭ.

Никакой работы над ошибками, как и оценки за нее, не предусмотрено.

Как пройдет централизованный экзамен в Беларуси в 2023 году? Появились официальные подробности

В 2023 год каждый выпускник должен сдать два централизованных экзамена. Задания адаптированы к базовому уровню школьной программы. Первый экзамен по русскому или белорусскому языку прошел 14 мая, сдача второго — по выбору — состоится 21 мая. Резервные дни ЦЭ — с 23 по 25 мая и с 21 по 23 августа.

ЦЭ в резервные дни будет проводиться в шести вузах: по одному для школ каждой области. Ученики Минска и Минской области будут сдавать ЦЭ в резервные дни в БГУ.

Пункт проведения ЦЭ в иные сроки для всех учреждений общего среднего образования также определен — Белорусский государственный университет.

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