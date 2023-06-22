В санстанции рассказали, в каких лесах Брестчины самые радиоактивные грибы и ягоды

Опубликовано: 22.06.2023 13:30 , Обновлено: 15.11.2024

Санитарные службы Брестской области назвали регионы, где чаще всего регистрируются случаи заражения грибов и ягод радионуклидами.

Превышения допустимых уровней содержания радионуклидов в грибах и ягодах регистрируются на территории Лунинецкого, Столинского, Пинского и Дрогичинского районов, иногда на территории Ивановского района, сообщил Брестский областной центр гигиены и эпидемиологии.

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Между тем в ведомстве отметили, что оснований для беспокойства в плане радиационной обстановки нет. И заверили, что в госсекторе производится чистая в отношении содержания радионуклидов продукция, о чем говорят результаты контроля.

В санстанции напомнили, что грибы и ягоды – основные поставщики радионуклидов в организм, то есть представляют опасность. Поэтому специалисты советуют не покупать их в местах несанкционированной торговли. А если приобретаете на рынке, то спросить у продавцов талон о их безопасности из лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы.

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