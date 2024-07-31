В России начали третий этап учений нестратегических ядерных сил

Опубликовано: 31.07.2024 10:08 , Обновлено: 31.07.2024

В Министерстве обороны России в среду, 31 июля, объявили о начале третьего этапа учений нестратегических ядерных сил. Соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин.

Как сообщили в российском оборонном ведомстве, на третьем этапе учений планируется отработать вопросы подготовки частей российских Вооруженных сил к боевому применению нестратегического ядерного оружия - работу с боеприпасами для оперативно-тактических ракетных комплексов “Искандер-М”, снаряжение ракет-носителей и “скрытное выдвижение в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков”.

В учениях решили задействовать личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов, а также подразделений авиации Воздушно-космических сил. Последние будут также отрабатывать загрузку боевых частей на истребители и вылеты в назначенные районы патрулирования.

“Проводимый этап учения направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России к выполнению боевых задач”, - заявили в Минобороны.

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Ранее Telegraf.news сообщил, что первый этап этих учений проходил в мае этого года, второй - в июне. В обоих случаях помимо российских войск в учениях задействовали и белорусскую авиацию.Вслед за объявлением о начале очередного этапа учений российским ведомством Министерство обороны Беларуси также начинало внезапную проверку сил и средств носителей нестратегического ядерного оружия.

На этот раз об участии белорусских военных в третьем этапе российских учений не сообщалось.

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