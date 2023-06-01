В РИКЗ пришел Госконтроль. Что известно о пересчете баллов ЦЭ?

Опубликовано: 01.06.2023 13:28 , Обновлено: 01.06.2023

После скандала из-за оценок по ЦЭ, в Республиканский институт контроля знаний (РИКЗ) пришли из Госконтроля. В группу вошли информатики, математики, специалисты по обработке результатов. Сейчас они разбираются, насколько правильно были подсчитаны балы за первый экзамен.

В РИКЗ, куда позвонили журналисты информагентства Sputnik, сообщили, что к ним пришли из Госконтроля, и поэтому результаты подсчета второго ЦЭ пока поставлены на паузу.

[info_b]Второй ЦЭ по предмету на выбор выпускники сдавали 21 мая. Его результаты планировали сообщить в начале июня.[/info_b]

Успеют ли сотрудники Госконтроля завершить проверку результатов первого экзамена и обнародовать результаты второго ЦЭ до вручения аттестатов, в РИКЗ не знают.

Скандал на ЦЭ: с чего все началось?

29 мая школьники стали жаловаться на результаты ЦЭ, с итогами которых они не согласились. Многие из них рассказали, что на репетиционном тестировании у них был один результат, а на экзамене отметки стали значительно ниже. Выпускники и их родители возмутились полученными результатами и потребовали пересчета.

После реакции Александра Лукашенко, Министерство образования создало комиссию, в которую вошли математики, информатики и специалисты по обработке результатов, которые сейчас и занимаются проверкой в РИКЗ.

Если ошибки в подсчетах балов будут найдены, то в Минобр пообещали, что примут меры по их устранению. При этом глава ведомства Андрей Иванец уточнил, что речь о пересмотре результатов ЦЭ не идет, проверяет лишь «корректность применения ранее утвержденных методик расчета Министерством образования».

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Ранее Телегаф писал, как Александр Лукашенко отреагировал на скандал с подсчетом баллов ЦЭ.

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