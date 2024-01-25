В рейтинге стоимости такси Беларусь – 7-я с конца. Сколько стоит 1 км в Литве, Польше, России и Украине?

Опубликовано: 25.01.2024 19:46 , Обновлено: 15.11.2024

В онлайн-базе данных известного сервиса Numbeo появилась публикация сведений о ценах на такси в 96 странах за последний год. В списке есть и Беларусь, и наши ближайшие страны-соседи. Согласно представленной информации, по состоянию на конец января 2024-го дороже всего услуга такси в Швейцарии: стандартный тариф там составляет 4,51 доллара за 1 км поездки. В тройку стран с наиболее дорогими поездками попали также Люксембург ($3,26) и Кувейт ($3,25). Что у нас и у соседей?

Беларусь разместили на 91-й позиции. Таким образом, наша страна числится в десятке стран с самым дешёвым такси. За 1 км пути у нас просят в среднем 0,31 доллара .

Похожий тариф и в Украине : 88-я строчка – 0,32 доллара .

Россию водрузили на 85-е место с результатом 0,34 доллара .

Польша оказалась на 71-й строчке: 0,75 доллара за 1 км проезда.

Эстонию поставили на 62-ю строку, там километр проезда стоит 0,87 доллара .

Латвия и Литва расположились рядом – на 54-55 позициях с одинаковым результатом 0,98 доллара за 1 км.

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К слову, на самом «дешевом», последнем месте – Филиппины. Согласно базе данных, тариф там равен $0,25 за километр поездки.

Отметим, в минувшем году Беларусь и вовсе входила в топ-3 стран с самыми недорогими услугами пассажирских перевозок. Тогда тариф у нас был 0,2 доллара, дешевле оказалось только у Пакистана ($0,19) и Египта ($0,16).

[info_b]Numbeo – это сербская онлайн-база данных о предполагаемых потребительских ценах, ценах на недвижимость и показателях качества жизни.[/info_b]

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