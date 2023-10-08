Минск попал в топ-100 лучших городов мира 2024. А что столицы соседей?
Белорусскую столицу включили в 100 лучших городов мира на 2024 год. Рейтинг составила консалтинговая компания Resonance Consultancy.
[info_b]Этот рейтинг считают самым тщательным в мире. Он основан на оригинальной методологии, которая анализирует ключевые статистические данные, а также отзывы пользователей и онлайн-активность на таких каналах, как Google, Facebook и Instagram.[/info_b]
В компании изучили тысячи городов и составили список 100 лучших мест для жизни, посещения и инвестиций. Среди факторов, на которые обратили внимание исследователи:
- безопасность;
- образование;
- уровень занятости;
- экономическое процветание;
- рейтинги университетов;
- достопримечательности и аттракционы;
- погодные условия;
- возможности для активного отдыха на природе;
- ночная жизнь;
- культура;
- популярность в интернете.
Так, аналитики поставили Минск на 77 позицию рейтинга лучших городов мира, между Мехико и Лионом.
Что касается столиц наших соседей, то в рейтинг попала только Варшава (40 место). Ни Вильнюса, ни Киева, ни Москвы в списке нет.
А возглавил список Лондон. На втором месте оказался Париж, на третьем — Нью-Йорк.
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В топ-10 также вошли Токио, Сингапур, Дубай, Сан-Франциско, Барселона, Амстердам и Сеул.