В Пружанах отключили воду и установили 37 биотуалетов на 19 тыс. жителей
Для почти 19 тыс. жителей Пружан Брестской области, где 16 января из-за аварии в системе водоотведения отключили воду, установили 37 биотуалетов.
«Для жителей города в 11 местах организован подвоз питьевой воды, размещены 37 биотуалетов», — сообщили в комиссии по ЧС при Пружанском райисполкоме 17 января.
Чиновники пообещали включить воду в Пружанах к вечеру 17 января
[info_b]По данным Белстата за 2020 год в Пружанах проживали 18,9 тыс. человек.[/info_b]
Там также назвали предварительную причину произошедшего — поломку одного из насосов.
«Для проведения аварийно-восстановительных работ задействованы специалисты всех имеющихся служб. […] Водоснабжение будет восстановлено после устранения всех неполадок», — заявили чиновники, но конкретные сроки не назвали.