В Пружанах отключили воду и установили 37 биотуалетов на 19 тыс. жителей

Опубликовано: 17.01.2023 10:04 , Обновлено: 17.01.2023

Для почти 19 тыс. жителей Пружан Брестской области, где 16 января из-за аварии в системе водоотведения отключили воду, установили 37 биотуалетов.

«Для жителей города в 11 местах организован подвоз питьевой воды, размещены 37 биотуалетов», — сообщили в комиссии по ЧС при Пружанском райисполкоме 17 января.

Чиновники пообещали включить воду в Пружанах к вечеру 17 января

[info_b]По данным Белстата за 2020 год в Пружанах проживали 18,9 тыс. человек.[/info_b]

Там также назвали предварительную причину произошедшего — поломку одного из насосов.

«Для проведения аварийно-восстановительных работ задействованы специалисты всех имеющихся служб. […] Водоснабжение будет восстановлено после устранения всех неполадок», — заявили чиновники, но конкретные сроки не назвали.

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