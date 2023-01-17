Белорусский районный центр остался без воды

Опубликовано: 17.01.2023 08:32 , Обновлено: 17.01.2023

Один из белорусских районных центров — город Пружаны в Брестской области — с 16 января остался без воды. Об этом сообщили в местном райисполкоме.

Причиной там назвали проведение аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения и канализации города.

В Пружанах отключили воду и установили 37 биотуалетов на 19 тыс. жителей

Позже в Пружанах создали точки подвоза воды. Однако районный центр гигиены и эпидемиологии «настоятельно» посоветовал кипятить воду, набранную в местах подвоза, перед употреблением, сообщила местная газета «Раённыя будні».

В свою очередь пружанское КУПП «Коммунальник» попросило жителей «минимизировать использование канализации и таким образом посодействовать скорейшему проведению ремонтно-восстановительных работ».

На утро 17 января о возобновлении подачи никто не сообщал. В 8 утра Пружанский райисполком опубликовал новую схему подвоза воды. Сколько займет ремонт — неизвестно.

При этом местное издание написало, что «причин для паники из-за отсутствия воды нет», потому что «в точках разбора воды она будет постоянно».