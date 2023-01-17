Чиновники пообещали включить воду в Пружанах к вечеру 17 января
В Брестском облисполкоме пообещали, что воду в Пружанах, отключенную из-за аварии в системе водоотведения, включат ближе к вечеру 17 января.
«В настоящее время завершаются ремонтные работы. Ближе к вечеру водобснажение будет запущено», — заявили чиновники.
Причиной аварии там назвали поломку одной из заслонок запорной арматуры.
Напомним, Пружаны, где по данным на 2020 год проживало около 19 тыс. человек, с 16 января остались без воды. Для жителей города организовали подвоз питьевой воды и разместили 37 биотуалетов.
В свою очередь пружанская Центральная районная больница предупредила, что «в связи с ситуацией по воде в городе» ограничили плановую госпитализацию и прием анализов. Пациенты стоматологического профиля принимают только экстренно.
В школах при двухразовом питании детей «обеспечили сухими пайками и одноразовой посудой», сказал зампредседателя Брестского облисполкома Вадим Кравчук.