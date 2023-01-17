Чиновники пообещали включить воду в Пружанах к вечеру 17 января

Опубликовано: 17.01.2023 14:22 , Обновлено: 17.01.2023

В Брестском облисполкоме пообещали, что воду в Пружанах, отключенную из-за аварии в системе водоотведения, включат ближе к вечеру 17 января.

«В настоящее время завершаются ремонтные работы. Ближе к вечеру водобснажение будет запущено», — заявили чиновники.

Причиной аварии там назвали поломку одной из заслонок запорной арматуры.

Напомним, Пружаны, где по данным на 2020 год проживало около 19 тыс. человек, с 16 января остались без воды. Для жителей города организовали подвоз питьевой воды и разместили 37 биотуалетов.

В свою очередь пружанская Центральная районная больница предупредила, что «в связи с ситуацией по воде в городе» ограничили плановую госпитализацию и прием анализов. Пациенты стоматологического профиля принимают только экстренно.

В школах при двухразовом питании детей «обеспечили сухими пайками и одноразовой посудой», сказал зампредседателя Брестского облисполкома Вадим Кравчук.