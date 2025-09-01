В последний день августа сразу 6 городов Беларуси побили температурные рекорды. Где было +33°C?

Опубликовано: 01.09.2025 07:35 , Обновлено: 01.09.2025

Согласно данным метеостанций Белгидромета, которые публикуются ведомством в открытом доступе, сразу в нескольких городах Беларуси были побиты температурные рекорды.

Это заметили в ТГ-канале о погоде в Беларуси Nadvorie. Один из рекордов продержался более 30 лет - в Гомеле в воскресенье наблюдалась температура +32, что выше рекорда, установленного в 1992 году, когда была зафиксирована температура +31,9.

Другие рекордные максимумы в Беларуси за 31 августа:

Березино +31,6 (предыдущий +31,5 в 2024 году);

+31,6 (предыдущий +31,5 в 2024 году); Ганцевичи +32,9 (предыдущий +32,6 в 1992 году);

+32,9 (предыдущий +32,6 в 1992 году); Жлобин +33,1 (предыдущий +32,6 в 2024 году);

+33,1 (предыдущий +32,6 в 2024 году); Пинск +32.9 (предыдущий +32,5 в 2015 году);

+32.9 (предыдущий +32,5 в 2015 году); Житковичи +32,6 (предыдущий +32,5 в 2024 году).

Ранее Telegraf.news писал, что хотя Беларусь покидают “тропические массы”, это не скажется сильно на температуре в стране. С 1 сентября, по данным метеорологов, в стране останется тёплая погода, вплоть до жары до +31°С в отдельных районах.

Беларусь покидает «тропический воздух». Синоптики предупредили, какая погода придёт на смену 1 сентября