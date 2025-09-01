В последний день августа сразу 6 городов Беларуси побили температурные рекорды. Где было +33°C?
Согласно данным метеостанций Белгидромета, которые публикуются ведомством в открытом доступе, сразу в нескольких городах Беларуси были побиты температурные рекорды.
Это заметили в ТГ-канале о погоде в Беларуси Nadvorie. Один из рекордов продержался более 30 лет - в Гомеле в воскресенье наблюдалась температура +32, что выше рекорда, установленного в 1992 году, когда была зафиксирована температура +31,9.
Другие рекордные максимумы в Беларуси за 31 августа:
- Березино +31,6 (предыдущий +31,5 в 2024 году);
- Ганцевичи +32,9 (предыдущий +32,6 в 1992 году);
- Жлобин +33,1 (предыдущий +32,6 в 2024 году);
- Пинск +32.9 (предыдущий +32,5 в 2015 году);
- Житковичи +32,6 (предыдущий +32,5 в 2024 году).
Ранее Telegraf.news писал, что хотя Беларусь покидают “тропические массы”, это не скажется сильно на температуре в стране. С 1 сентября, по данным метеорологов, в стране останется тёплая погода, вплоть до жары до +31°С в отдельных районах.
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