Беларусь покидает «тропический воздух». Синоптики предупредили, какая погода придёт на смену 1 сентября

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Опубликовано: 31.08.2025 17:00 , Обновлено: 31.08.2025

Беларусь начала покидать зона жаркого «тропического воздуха», который определял погоду в последние дни августа. Но с 1 сентября, по данным метеорологов, в стране останется тёплая погода, вплоть до жары до +31°С в отдельных районах.

По информации погодного проекта «Метеовайб», в первый день осени «малоактивный холодный фронт вытеснит тропический воздух» на юго-восток страны. При этом, если верить источнику, на Беларусь окажет влияние «антициклональный гребень», поэтому существенных осадков не ожидается.

Фото: t.me/meteovibe

В свою очередь, телеграм-канал @nadvorie спрогнозировал, что благодаря этому гребню ближайшие 5-7 дней в регионе будет «приятно тепло» с дневными температурами около +22..+25°С, так как он обеспечит поступление более свежих воздушных масс с юга Европы.

Фото: t.me/nadvorie

Официальный прогноз от Белгидромета

Белгидромет в своём краткосрочном прогнозе уточнил, что погоду в ближайшие дни должна определять область повышенного атмосферного давления.

1 сентября днём ожидается +19..+25°С, по югу — до +29°С .

2 и 3 сентября температура будет расти. Ночью прогнозируется от +6°С на севере до +18°С на юго-западе, а днём воздух прогреется до +21..+28°С. При этом в юго-западных районах страны снова может вернуться жара — до +29..+31°С .

Ограничения на посещение лесов

На фоне такой погоды почти по всей стране действуют ограничения на посещение лесов. По информации Министерства лесного хозяйства на вечер 31 августа, ограничения введены во всех районах страны, за одним исключением.

Свободно посещать леса можно только в Мядельском районе. При этом в Столбцовском районе действует полный запрет на посещение лесов.

Напомним, ограничения не означают полного запрета на вход в лес, но запрещают въезд на транспорте и разведение костров. Красный уровень — это полный запрет.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, прогрелись ли в Беларуси водоёмы до комфортной температуры.

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