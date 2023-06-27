В Польше загадочный вирус скосил кошек. Что нужно знать белорусам?

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Опубликовано: 27.06.2023 11:29 , Обновлено: 27.06.2023

Ветеринарная служба Польши 26 июня заявила, что из 11 проверенных образцов, взятых у мертвых кошек, в девяти случаях тесты показали заражение вирусом.

Речь идет про птичий грипп H5N1. Сообщается, что ведутся дальнейшие исследования генетического материала вирусов.

Вирус, атакующий кошек, вызывает симптомы со стороны нервной и дыхательной систем: животных отмечается ступор, скованность конечностей, возникают эпилептические припадки и судороги, зрачки не реагируют на свет и могут быть разной величины, отмечается снижение аппетита. Кроме того, в крови у животных наблюдается повышенный уровень сахара, дефицит калия, высокий уровень креатинина и печеночного фермента АСТ.

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Главный ветеринарный инспекторат Польши подтвердил заражение животных вирусом гриппа H5N1. В Варшаве прошло санитарно-эпизоотическое совещание, в ходе которого обсудили план дальнейших действий. «Ведется работа по установлению протокола наблюдения за заболеванием у кошек с целью сбора более подробных данных о его течении и возникновении», — говорится в его релизе. В нем подчеркивается, что пока не удалось определить источник инфекций.

Чтобы предотвратить возможный контакт кошек с вирусом, специалисты советуют, по возможности держать кошек дома, кормить их едой из проверенных источников, то есть не допускать контакта с вирусом.

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