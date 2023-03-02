Власти Британии хотели усыпить всех домашних котов из-за COVID-19

Опубликовано: 02.03.2023 10:36 , Обновлено: 02.03.2023

Правительство Великобритании рассматривало вопрос о возможности истребления всех домашних котов и кошек в начале пандемии Covid-19. О таких планах британских властей рассказал бывший министр здравоохранения Джеймс Бетелл.

Как пояснил экс-министр, в первые дни пандемии точной информации о самом коронавирусе и о том, могут ли домашние кошки быть его переносчиком, было крайне мало.

«В какой-то момент возникла идея, что нам, возможно, придется попросить общественность истребить всех кошек в Британии, – заявил Джеймс Бетелл в эфире Channel 4 News. – Вы можете себе представить, что было бы, если бы мы захотели это сделать?»

Как отмечает издание Guardian, в июле 2020 года, в разгар коронавирусного кризиса, в Великобритании был выявлен первый официально установленный случай заражения вирусом Covid-19 животного. Пушистым пациентом стала сиамская кошка.

Представители британской системы здравоохранения по следам этого случая призвали владельцев кошек не целовать своих питомцев. Так, руководившая британской программой скрининга на коронавирус Маргарет Хози, профессор сравнительной вирусологии Университета Глазго, посоветовала владельцам кошек «соблюдать очень тщательную гигиену».

Как сообщал Телеграф, глава ФБР Кристофер Рэй на днях сделал заявление о том, что наиболее вероятным источником коронавируса является лаборатория в Ухане. Он также обвинил Пекин в попытках помешать всестороннему расследованию источника пандемии.