В Польше рассказали, по сколько часов ждут легковые машины на границе с Беларусью

Опубликовано: 17.02.2023 14:18 , Обновлено: 17.02.2023

После закрытия пункта пропуска в Бобровниках очереди на границе с Беларусью с польской стороны порядком выросли, сообщили СМИ. Это коснулось как грузовых, так и легковых автомобилей. В Польше рассказали, по сколько часов ждут водители, чтобы выехать из страны или въехать туда.

Так, утром в пятницу 17 февраля очередь грузовиков ожидающих выезда из Польши через пограничный переход Кукурыки (Козловичи) увеличилась с 250 до 550, а время ожидания составило 16 часов. Об этом сообщило издание Portal Samorzadowy со ссылкой на Палату налоговой администрации (IAS) в Люблине.

За ночную смену «пропустили 759 грузовиков в обоих направлениях».

Что касается легковых автомобилей, то, как утверждают в IAS, утром 17 февраля на погранпереходе Тересполь (Брест) на въезд в Польшу скопилось 260 легковых автомобилей. Время ожидания составило 4 часа. А на выезд из Польши стояли всего 15, заявили в ведомстве.

А вот вечером в четверг в Тересполе ожидали въезда в Польшу 40 легковых автомобилей и четыре автобуса ожидали въезда в Польшу, а время ожидания составило два часа. А на выезде в Беларусь стояла двухчасовая очередь из 100 машин, пишет Portal Samorzadowy.

«За последнюю 12-часовую смену в Тересполе растаможено 778 легковых автомобилей и 78 автобусов в обоих направлениях», — сообщили в IAS.

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Очереди с белорусской стороны

В свою очередь в Госпогранкомитете Беларуси 17 февраля привели свои данные по очередям на границе с Польшей на 12:00.

Так, по данным ГПК, на погранпереходе Брест (Тересполь) скопилось 280 легковых автомобилей.

А в пункте пропуска Козловичи (Кукурыки) — 100.

Напомним, Польша с 10 февраля остановила работу пункта пропуска «Бобровники» («Берестовица») на границе с Беларусью. Теперь для легкового транспорта в Польшу открыт только пункт пропуска Тересполь (с белорусской стороны Брест), а для грузового Кукурыки (Козловичи).

При этом в Варшаве думают о том, чтобы закрыть и их.

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