Бросились ли "на закупы" в Польшу белорусы в ожидании полного закрытия границы? Что говорят поляки

Опубликовано: 15.02.2023 16:44 , Обновлено: 15.02.2023

Начиная, с 10 февраля, как Польша остановила работу КПП Бобровники, чиновники этой страны то и дело предлагают на этом не останавливаться, а закрыть всю границу. Некоторые белорусы в это верят, а потому пытаются закупиться в соседней стране всем необходимым. Насколько это массовое явление?

14 февраля министр культуры Польши Ярослав Селин призвал пойти на полное закрытие движения через границу с Беларусью, что станет “болезненным шагом” для Минска. По его мнению, так власти Польши должны ответить на репрессии против польского меньшинства в Беларуси.

Многие полагают, что закрытие пункта пропуска в Бобровниках стало ответом Варшавы на приговор в Беларуси журналисту, члену лишенного регистрации белорусскими властями Союза поляков Беларуси Анджею Почобуту. Хотя премьер Польши Моравецкий объяснил закрытие “вопросами национальной безопасности”, но не исключил окончательного закрытия.

В то же время Gazetya Wyborcza сообщила, что в Бобровниках были арестованы сотрудники местной польской таможни. Однако только коррупцией не объяснить решение польских властей. Польская сторона закрыла уже четыре из шести переходов на границе с Беларусью, подсчитали в Польше.

Белорусы “на закупах”

Польское издание Dziennik Wschodni сообщило, что белорусы бросились делать покупки в Польше. Но не то чтобы очень массово.

“В понедельник я был в магазине электроники и бытовой техникой на Теребельской улице. Я не мог получить флешку, потому что в товарах был дефицит. Внутри были толпы людей из Беларуси”, — сообщил читатель издания из Бялой Подляски.

На парковке магазина, по его словам, большинство автомобилей имеют белорусские регистрации. В понедельник такую же картину местные жители наблюдали и у близлежащей Бедронки (сеть магазинов продуктов). По их словам, к вечеру полки магазина были сильно опустевшие. Едут белорусы также в Польшу и за лекарствами.

Польские пограничники подтвердили увеличившийся трафик на границе в Тересполе. “Действительно, пассажиропоток в Тересполе немного увеличился за последние дни, но не приводит к увеличению времени ожидания регистрации”, — уточнил капитан Дариуш Сеницкий, представитель коменданта Прибужанского пограничного отряда.

6 февраля, для сравнения, границу в Тересполе пересекло в общей сложности более 4900 человек (считая приезды и въезды), а 13 февраля это было уже более 6200 путешественников. Польские таможенники рассказали, что в последние дни заметили большее количество легковых автомобилей с регистрацией из Гродно и окрестностей.

“Это подтверждает частичное перемещение в Тересполь движения из закрытого пограничного перехода в Подляском воеводстве”, — признает Михал Дерус, пресс-секретарь палаты налоговой администрации в Люблине.

Однако польские власти уточнили, что количество желающих компенсировать свои “Ваты” не увеличилось. “Пока на границе в Тересполе не видно существенной разницы в количестве документов tax free, поданных на оформление гражданами Беларуси за приобретенные в Польше товары”, — констатировал представитель польских властей.