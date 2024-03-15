"Реальность, офигеть!" — Белорусы поделились урожаем мартовских лисичек. Где нашли?

🎥 Видео

Опубликовано: 15.03.2024 10:13 , Обновлено: 15.03.2024

Одна из белорусок в своём аккаунте в TikTok опубликовала видео, где показала... лисички. Однако многие пользователи не нашли в этом ничего удивительного и написали, что они просто "перезимовали и оттаяли".

“Лисички в Кобринском районе 13 марта 2024 года. Реальность, офигеть”, — сказала на видео девушка, держа в ладони небольшую горстку “весенних” грибов.

Некоторые белорусы в правдивость происходящего не поверили: “Ага, и трава зелёная”. На что автор ответила:

“Посмотрите другие видео с ними. Ну или можете дальше не верить, мне всё равно”.

Кто-то из пользователей нашёл причину в радиации, пожелав белоруске “приятного аппетита”.