В Польше грозовая суперячейка двинулась на Беларусь. К чему готовиться?

Опубликовано: 16.06.2024 20:30 , Обновлено: 16.06.2024

Польские СМИ сообщили, что в Варшаве 16 июня шторм с признаками образования грозовой суперячейки начал двигаться с западной части Мазовецкого воеводства на север и восток - в сторону Беларуси.

“Наиболее активный шторм в настоящее время движется над западной частью Варшавской агломерации. Этот шторм имеет характеристики грозовой суперячейки. Он сопровождается обильными осадками (до 10-15 мм/10 мин), градом и сильными порывами ветра», — говорится в сообщении IMWM (польская метеорологическая служба) на платформе X.

Шторм также может сопровождаться порывами ветра более 70 км/ч. По данным IMWM, возможен также и град.

[inf]Грозовая суперячейка — самый редкий и жестокий тип шторма. Он характеризуется вращающимся и восходящим потоком воздуха. Согласно пояснению IMWM, такое движение воздуха в ячейке продлевает жизнь грозового облака, что позволяет ему расширяться и вызывать возникновение сильных атмосферных явлений, таких как: «крупный град, сильный ливень, шторм или шквал или торнадо».[/inf]

Доберется ли суперячейка до Беларуси?

В Белгидромете предупредили о “жёлтом” уровне опасности. “17 июня (понедельник) в отдельных районах республики ожидаются грозы, в дневные часы по востоку местами сильные дожди”, - сообщили государственные синоптики. А значит, суперячейка, по всей видимости, рассосётся не добравшись до Беларуси.

В то же время, по данным ТГ-канала Nadvorie, на Беларусь смещается Черноморский дождливый циклон «Н». Однако он не принесет каких-либо страшных последствий, хотя грозы будут.

“Хоть мы и втянуты в его циркуляцию, но пока в Беларуси ничего интересного не будет… Поинтереснее погодка будет, когда циклон переместится на север и его центр окажется в р-не Брянска, РФ. Это произойдет к полудню понедельника, 17 июня: грозы и ливни на восточной половине страны, местами даже весьма интенсивные”, - говорится в сообщении.

Мало того, уже во вторник-среду (18–19 июня) на территорию Беларуси начнёт поступать очень тёплый воздух с юга Европы. Это обеспечит дневные температуры 19 июня до +29..+32°.

Но продлится жара не долго, “потому что с северо-запада в наш регион начнёт пробиваться прохладный воздух из Атлантики”. “19 июня, во второй половине дня, территорию РБ будет пересекать вполне себе активный, с комплексом неблагоприятных явлений погоды холодный атмосферный фронт. ECMWF прогнозирует [карта] его с волнами, что как бы ещё хуже. Так что, ждём…”, - поделился прогнозом эксперт ТГ-канала Nadvorie.

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