В парламенте предложили лишать белорусских военных пенсии в одном случае

Опубликовано: 26.09.2024 10:05 , Обновлено: 26.09.2024

На заседании второй сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси 25 сентября одобрили проект закона "Об изменении закона Республики Беларусь "О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых расследований". В парламенте пояснили нюансы документа и рассказали, в каком случае предлагается лишать белорусских военных пенсии.

Как рассказал заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Валерий Гайдукевич, законопроект определяет категории бывших силовиков, которые могут рассчитывать на получение пенсии в Беларуси и за рубежом.

“Предусматриваются определенные льготы для тех, кто проживает на территории Беларуси, а кто убывает в недружественные страны, они лишаются их”, - процитировало Гайдукевича агентство Sputnik. Депутат подчеркнул, что военные пенсионеры, которые решили покинуть Беларусь, “должны понимать, что пенсией они обеспечиваться не будут”.

Фото: Минобороны Беларуси

“Данный законопроект принимается в ответ на действия, которые приняты недружественными к нам странами в части пенсионного обеспечения ветеранов силовых структур”, - дополнил Гайдукевич, передало агентство БелТА. По информации белорусского Министерства обороны, законопроект разработали “в целях сохранения уровня и порядка пенсионного обеспечения военнослужащих после выхода Беларуси из соответствующих международных договоров”.

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В ведомстве рассказали, что документ также предлагает предоставить право на назначение пенсии военным пенсионерам, прибывшим для постоянного проживания в Беларусь из государств — участников международных договоров и до этого уволенным с военной службы (службы) в СССР или Республике, а также членам их семей при условии прекращения им выплаты аналогичных видов пенсии по прежнему месту жительства.

Фото: Минобороны Беларуси

Также парламентарии предложили продолжить выплачивать пенсии военным пенсионерам, которых ранее уволили с военной службы (службы) в СССР или Беларуси, а также членам их семей при их выезде для постоянного проживания за пределы Республики в государства — участники международных договоров.

Ранее Telegraf.news сообщал, что председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко в середине сентября рассказал, какие законопроекты белорусские депутаты планируют рассматривать на осенней сессии нижней палаты белорусского парламента. По словам Сергеенко, основные акценты будут сделаны на “вопросах социальной защиты населения”.

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