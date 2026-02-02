В трёх районах Беларуси отменили занятия в школах, ещё в 15 – только школьные автобусы

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Опубликовано: 02.02.2026 11:26 , Обновлено: 02.02.2026

Власти одного из районов Брестской области Беларуси всё же решили отменить занятия в школах в понедельник, 2 февраля, из-за сильных морозов. А в 15 районах Гомельской области морозы стали поводом отменить централизованный подвоз школьников, не не самих занятий.

Отменили занятия как минимум на день в Пружанском районе. Как пояснила в комментарии госагентству БЕЛТА начальник главного управления по образованию Брестского облисполкома Наталья Калиновская, речь идёт только о учреждениях общего среднего образования, то есть школах. Детские сады оставили открытыми, так что при необходимости родители могут приводить туда детей.

“Сейчас для нас самое главное, чтобы дети были здоровы и находились в безопасности независимо от того, остался ребенок дома или посещает учреждение образования”, -подчеркнула Калиновская.

По её словам, на родителей, решивших оставить ребёнка дома, возложена обязанность просто сообщить классному руководителю либо воспитателю, по какой причине ребенок не пошёл на занятия, нести какие-то дополнительные документы в эти дни Минобразования не потребовало.

Обновлено Об отмене занятий в понедельник, 2 февраля, сообщили также власти Витебщины. В этой области из-за морозов отменили занятия в школах Глубокского и Докшицкого районов. В остальных районах школы "работают в штатном режиме", сообщили в пресс-службе областного исполкома.

А вот на Гомельщине в некоторых районах снова отменили централизованный подвоз учеников из сельской местности. По данным Гомельской областной администрации, в понедельник, 2 февраля, школьные автобусы не выехали за учениками в 15 районах, частично маршруты отменили ещё и в Брагинском и Наровлянском районах.

При этом сами занятия в школах решили не отменять, пообещав мониторить изменение температуры воздуха и дорожной обстановки в течение учебной недели, корректируя решения о подвозе школьников в конкретных районах.

Напомним, Министерство образования не решилось на повсеместную отмену занятий в школах даже при прогнозе Белгидромета о сильных морозах до -31…-33°С, оставив решение этого вопроса местным исполкомам. Впрочем, родителям Минобразования разрешило при желании оставить детей дома безо всяких справок и подтверждающих документов.

Отменят ли уроки в белорусских школах 2 февраля из-за морозов? Минобразования дало разъяснение