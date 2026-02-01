Отменят ли уроки в белорусских школах 2 февраля из-за морозов? Минобразования дало разъяснение

Опубликовано: 01.02.2026 16:28 , Обновлено: 01.02.2026

Министерство образования Беларуси дало разъяснение по поводу предстоящих сильных морозов до -31...-33°С и необходимости посещения школы в таких условиях. Согласно заявлению ведомства, повсеместной отмены занятий не будет.

В министерстве напомнили, что решение о приостановке занятий в школах принимается на местном уровне исполкомами. Это происходит только в случаях, когда температура опускается до -20°C и ниже.

Если местные власти принимают решение о закрытии школ на время морозов, то они же должны заранее оповестить об этом родителей.

В то же время родители имеют право не отправлять детей в школу , причём вне зависимости от температуры.

“Министерство образования напоминает, что в этом случае по месту нахождения детей должны быть максимально безопасные условия, а также необходимо заблаговременно предупредить воспитателя детского сада или классного руководителя”, — рассказали в Минобразования, уточнив, что никаких справок и документов в школу приносить не нужно.

Напомним, что Беларусь встретила начало февраля леденящим дыханием Арктики. Минздрав (Министерство здравоохранения), МЧС (Министерство по чрезвычайным ситуациям) и Минэнерго (Министерство энергетики) объявили о переходе на усиленный режим работы. В школах начали рассылать в родительские чаты предложения оставить детей дома в понедельник, 2 февраля. Всё потому, что в стране, по всей видимости, установился один из самых холодных периодов этой зимы.

В Беларуси наступил пик арктических морозов. Когда «подсыплет» ещё и снега