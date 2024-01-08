«Лучшего использования этих котов не видела!» – «Шедевральный» ролик белорусского МЧС собрал десятки тысяч просмотров

🎥 Видео

Опубликовано: 08.01.2024 12:27 , Обновлено: 08.01.2024

Этот мем – «говорящие» котики – гуляет по интернету довольно давно. Какие только диалоги им не придумывали и как только не «одевали». Уморительных котиков заметили и в МЧС. И решили «привлечь на службу» – в профилактических целях.

В Тик-токе МЧС появилось видео «диалога» тех самых котиков, но видоизмененных – один, судя по каске, – представитель спасателей. Другой – с ведром и удочкой – явно рыбак. И – диалог с назидательным подтекстом:

«Мы просили вас не выходить на лед?»

«Да…»

«СМС присылали? Почему вы все равно вышли на лед?»

«Рыбки захотелось»

«В магазине купите».

[link href=“https://www.tiktok.com/@mchs112.by?refer=embed” title=“@mchs112.by” target=“_blank” rel=“noopener”] @mchs112.by [/link] ☝️Соблюдайте правила безопасности! Не выходите на тонкий лёд! [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D1%87%D1%81?refer=embed” title=“мчс” target=“_blank” rel=“noopener”] #мчс [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D1%87%D1%81%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8?refer=embed” title=“мчсбеларуси” target=“_blank” rel=“noopener”] #мчсбеларуси [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8?refer=embed” title=“спасатели” target=“_blank” rel=“noopener”] #спасатели [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8?refer=embed” title=“спасателибеларуси” target=“_blank” rel=“noopener”] #спасателибеларуси [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/101?refer=embed” title=“101” target=“_blank” rel=“noopener”] #101 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/112?refer=embed” title=“112” target=“_blank” rel=“noopener”] #112 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/911?refer=embed” title=“911” target=“_blank” rel=“noopener”] #911 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/mchs?refer=embed” title=“mchs” target=“_blank” rel=“noopener”] #mchs [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/mchsbelarus?refer=embed” title=“mchsbelarus” target=“_blank” rel=“noopener”] #mchsbelarus [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7320613789093710598?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - МЧС Республики Беларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - МЧС Республики Беларусь [/link]

Вот некоторые занятные комментарии под видео:

«Какой гениальный у вас маркетолог! Лучшего использования этих котов не видела».

«Дайте SMMщику премию, аккаунт в мега-надежных руках».

«Был у дядьки моего товарищ, тоже на рыбалку пошел и под лёд провалился, вытащили, на следующий день снова пошел на рыбалку».

«У нас знакомый в +5 рыбачил на остатках льда. Ничего его не переубедило…».

«Я это зову естественным отбором. Неандертальцу не нужно слать СМС, он все равно за рыбкой пойдет. Такие люди не ценят опасную работу МЧС. После того, как успешно вытащили один раз, на следующий можно штрафовать на 5000 рублей».

«Штраф в 100 базовых охладит желание выходить на лед во время запрета».

«Очень приятно, что наше МЧС стало двигать соцсети, а не только на сайте новости публиковать. А то, что это ещё и с шуткой и в тренде – респект!».

В каждой шутке…

На самом деле ситуация с выходом на лед этой зимой неоднозначная. Об опасности не раз предупреждали и МЧС и ОСВОД. Когда было потепление, вообще запретили.

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Сейчас похолодало, выход на лед вновь разрешили, но не все просто: спасатели призвали соблюдать меры безопасности и рассказали, как правильно проверить толщину льда на водоёме.

«Не ударом ноги и не прыжками» — В МЧС Беларуси рассказали, как проверить толщину льда и предупредили о рейдах