В одном из дворов Минска для выброса мусора теперь нужно «предъявить личность». Это как?

📷 Фото

Опубликовано: 17.02.2024 16:17 , Обновлено: 17.02.2024

Чтобы к территориальному месту сбора отходов закрыть доступ жильцам соседних домов и темным личностям, которые любят покопаться в мусорных баках, в товариществе собственников дома № 90 на проспекте Дзержинского применили инновационную технологию. Теперь, чтобы выбросить мусор, жильцам многоэтажки нужно пройти «фейсконтроль» по специальной системе, написало госагентство «Минск-Новости».

«Беспорядок надоел жильцам, и мы решили закрыть площадку от посторонних лиц», – объяснила причину внедрения новации председатель товарищества собственников Екатерина Журавлевич.

По словам Журавлевич, ограничить доступ к месту сбора отходов решили, потому что туда подбрасывали свой мусор жильцы соседних домов и сотрудники близлежащих организаций. Помимо этого, в контейнерах копались и люди, которые искали в нем что-нибудь для себя. В итоге отходы оказывались разбросанными на улице – и некрасиво, и запах соответствующий.

Ранее в товариществе собственников для входа в подъезды дома и тамбуры на этажах установили IP-домофоны – это многофункциональное устройство, которое, в частности, умеет распознавать лица. Ею же решили воспользоваться и для ограничения доступа к мусорным контейнерам. Почему не кодовый замок? Его комбинацию могут узнать, а видеопанель не обманешь: чтобы она распознала «своих» и открыла электрозамок, нужно подойти и «предъявить личность».

Правда, есть нюанс: для работы системы IP-домофонии в нее изначально нужно загрузить фотографии жильцов. Такая информация попадает под действие закона «О защите персональных данных», напомнили на портале, поэтому необходимо, чтобы собственник написал заявление о согласии на такое действие и использование фото. Тем, кто не захотел подписывать подобные документы, предоставили обычные чипы. Их же выдали и обслуживающим организациям.

Совмин Беларуси изменил цены на газ, тепловую и электроэнергию для населения

Жильцы дома рассказали журналистам, что таким решением довольны: теперь несанкционированный доступ к контейнерам закрыт, наполняются они медленнее, а значит, забирать их тоже нужно реже, и это, ко всему прочему, снизило сумму платежей за эту услугу для всех собственников.

Ранее Телеграф писал, что агрогородок Великий Бор Хойникского района Гомельской области полностью перевели на электроотопление. О завершении пилотного проекта, который финансировался в рамках государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 15 февраля отчитались в Министерстве энергетики Беларуси.

Агрогородок на Гомельщине полностью перевели на электроотопление. Когда ждать остальным?