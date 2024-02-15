Агрогородок на Гомельщине полностью перевели на электроотопление. Когда ждать остальным?

Опубликовано: 15.02.2024 15:25 , Обновлено: 15.02.2024

Агрогородок Великий Бор Хойникского района Гомельской области полностью перевели на электроотопление. О завершении пилотного проекта, который финансировался в рамках государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в четверг, 15 февраля, отчитались в Министерстве энергетики Беларуси.

По данным ведомства, электричеством вместо сжиженного газа и твердого топлива отапливается теперь более 240 семей в многоквартирных и индивидуальных жилых домах Великого Бора. За год электропотребление в агрогородке выросло в шесть раз, а по сравнению с январем 2022 года - почти в 10 раз.

Министр энергетики Виктор Каранкевич на выездном совещании заявил, что данный проект в ближайшем будущем начнут “тиражировать” в других малых населенных пунктах Гомельской области.

По словам председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко, в планах по переводу на электроотопление уже внесены 19 агрогородков в пострадавших от ЧАЭС районах, однако их очередность пока не определеили. В Минэнергетики это решение назвали “не только комфортным, но и экономичным” для семей.

“Комфорт несоизмерим”, - заявил Крупко, подчеркнув, что для регионов с радиационным загрязнением это ещё и более безопасный вариант отопления, по сравнению с традиционным обогревом с помощью дров.

Напомним, осенью прошлого года президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о том, как, по его мнению, будет выглядеть “деревня будущего”. По его словам, в будущем именно в агрогородках будет жить 80-85% сельского населения Беларуси, а остальные — в крупных деревнях.

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