В одной из областей Беларуси МВД объявило рейды по домам белорусов. Кому приготовиться?
В Витебской области милиция решила предпринять "комплекс дополнительных мер по обеспечению дисциплины и общественного порядка", организовав специальные рейды по домам местных жителей. О том, кто в ближайшее время может ждать домой визита милиционеров, в среду, 15 мая, рассказали в УВД Витебского облисполкома.
На этот раз особое внимание милиция решила уделить жителям сельской местности. Главными целями профилактических рейдов в ведомстве назвали “повышение трудовой дисциплины на объектах агропромышленного комплекса”, ” снижение уровня алкоголизации” жителей Витебской области и обеспечение общественного порядка в сельской местности.
В милиции выделили три основные категории белорусов, на которых сконцентрируют своё внимание правоохранители:
- граждане, ведущие “асоциальный образ жизни” и состоящим на учете в уголовно-исполнительной инспекции (для них пообещали некое “корректирующее воздействие”),
- граждане, не занятые в экономике (в отношении них пообещали предпринять “меры по трудоустройству”),
- неблагополучные семьи, в которых воспитываются несовершеннолетние (основную цель работы с этой категорией определили как “устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений”).
По месту жительства граждан, подпадающих под эти категории, пообещали проводить рейды и профилактические беседы.
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Ранее Telegraf.news рассказал, что в преддверии майских праздников МВД Беларуси предупредило о запрете распития спиртных напитков в общественных местах. Представитель ведомства на пресс-конференции в “Доме прессы” напомнил об ответственности и рассказал, где распивать спиртное можно и что последует за нарушения. В свою очередь белорусские пользователи соцсетей посетовали на случаи задержаний около подъездов и по пути домой.
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