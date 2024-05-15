В одной из областей Беларуси МВД объявило рейды по домам белорусов. Кому приготовиться?

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Опубликовано: 15.05.2024 14:59 , Обновлено: 15.05.2024

В Витебской области милиция решила предпринять "комплекс дополнительных мер по обеспечению дисциплины и общественного порядка", организовав специальные рейды по домам местных жителей. О том, кто в ближайшее время может ждать домой визита милиционеров, в среду, 15 мая, рассказали в УВД Витебского облисполкома.

На этот раз особое внимание милиция решила уделить жителям сельской местности. Главными целями профилактических рейдов в ведомстве назвали “повышение трудовой дисциплины на объектах агропромышленного комплекса”, ” снижение уровня алкоголизации” жителей Витебской области и обеспечение общественного порядка в сельской местности.

В милиции выделили три основные категории белорусов, на которых сконцентрируют своё внимание правоохранители:

граждане, ведущие “асоциальный образ жизни” и состоящим на учете в уголовно-исполнительной инспекции (для них пообещали некое “корректирующее воздействие”),

граждане, не занятые в экономике (в отношении них пообещали предпринять “меры по трудоустройству”),

неблагополучные семьи, в которых воспитываются несовершеннолетние (основную цель работы с этой категорией определили как “устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений”).

По месту жительства граждан, подпадающих под эти категории, пообещали проводить рейды и профилактические беседы.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что в преддверии майских праздников МВД Беларуси предупредило о запрете распития спиртных напитков в общественных местах. Представитель ведомства на пресс-конференции в “Доме прессы” напомнил об ответственности и рассказал, где распивать спиртное можно и что последует за нарушения. В свою очередь белорусские пользователи соцсетей посетовали на случаи задержаний около подъездов и по пути домой.

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