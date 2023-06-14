«В объектах общепита по такой цене нет» - Петришенко назвал стоимость обеда для учителей в белорусских школах

Опубликовано: 14.06.2023 12:33 , Обновлено: 14.06.2023

Игорь Петришенко, вице-премьер Беларуси заявил, что вопрос питания работников детсадов и школ решили: теперь они могут покупать одноразовое горячее питание по месту работы.

По словам Петришенко, стоимость обеда для учителей такая же, как у старшей группы в детсаду или у старшеклассников в школе. «Сегодня это около 3-4 рублей. Согласитесь, что в объектах общепита по такой цене обедов нет», - цитирует «Спутник» вице-премьера.

Напомним, о проблеме с питанием учителей в школах заговорили в январе 2023 года, когда педагоги сообщили, что им запретили покупать еду в столовых, где питаются их ученики. Причина в том, что цены на блюда субсидируемые, установлены специально для детей.

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Позже в Кодекс об образовании внесли правки, устанавливающие условия для питания педагогов в школах и воспитателей в детсадах. Согласно им, работники этих учреждений могут платно питаться в столовых своих организаций раз в день, но не обязательно, а по желанию.

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