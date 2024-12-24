В НЦЗПД предупредили белорусов, когда нельзя публиковать фото и видео с новогодних утренников

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Опубликовано: 24.12.2024 14:05 , Обновлено: 24.12.2024

В Национальном центре защиты персональных данных (НЦЗПД) рассказали, когда белорусам нельзя делиться фото и видео с детских утренников в соцсетях.

Сперва в НЦЗПД рассказали, что родители и другие родственники могут снимать утренники на камеру, если цель съемки - не предпринимательская и профессиональная деятельность, а для личного пользования. На этот случай действие закона о защите персональных данных (ПД) не распространяется.

Размещать фото и видео с утренников в соцсетях тоже можно. Однако есть нюанс: если на материалах присутствуют другие дети, их родители, то нужно получить согласие от них на публикацию контента. Его, как [link href=“https://t.me/cpd_by/834” target=“_blank” rel=“noopener”] отметили [/link] в НЦЗПД, можно получить в устной форме.

[info_b]Согласно ч. 2 ст. 18 [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=h10800455” target=“_blank” rel=“noopener”] закона [/link] “Об информации, информатизации и защите информации”, обработка ПД физлица возможна с его согласия. [/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал, можно ли белорусам выложить в интернет фото с корпоратива. Как и в случае видео с утренников, все зависит оттого, кто присутствует на изображении (ролике).

Можно ли выложить в Интернет фото с корпоратива? Адвокат объяснила, что не всё так однозначно

Также мы писали, что адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов Ирина Ивкина пояснила, в каком случае белорусы могут запретить снимать их на фото и видео, даже если съемка ведется в общественных местах: на улицах, в парках, дворах.

Когда белорусы могут запретить снимать их на видео и фото? Адвокат ответила