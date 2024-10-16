Когда белорусы могут запретить снимать их на видео и фото? Адвокат ответила

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Опубликовано: 16.10.2024 17:04 , Обновлено: 16.10.2024

Адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов Ирина Ивкина пояснила, в каком случае белорусы могут запретить снимать их на фото и видео, даже если съемка ведется в общественных местах - на улицах, в парках, дворах.

По словам Ивкиной, размещать фото и видео с людьми, которые случайно или же нет попали в кадр, можно без их согласия в своих соцсетях, если цель этого не предпринимательская деятельность.

“Все, что касается предпринимательской деятельности, то получение согласия обязательно. Дело в том, что изображение лица является биометрическими данными человека, которые относятся к специальным персональным данным”, - подчеркнула адвокат в ролике.

И если человек потребует удалить фото и видео, сделанное в коммерческих целях (например, для рекламы), то это будет правомерно.

[info_b]Как сказано в законе “О защите персональных данных”, специальные персональные данные – персональные данные, касающиеся расовой либо национальной принадлежности, политических взглядов, членства в профессиональных союзах, религиозных или других убеждений, здоровья или половой жизни, привлечения к административной или уголовной ответственности, а также биометрические и генетические персональные данные.[/info_b]

К слову, согласие нужно не только на публикацию фото с людьми в коммерческих целях, но и на проведение съемки, потому что это тоже является обработкой персональных данных.

[info_b]Согласно этому же закону, обработка персональных данных – любое действие или совокупность действий, совершаемые с персональными данными, включая сбор, систематизацию, хранение, изменение, использование, обезличивание, блокирование, распространение, предоставление, удаление персональных данных.[/info_b]

В НЦЗПД сообщили, что в 2024 году в Сеть утекли данные 1 млн белорусов

Ранее Telegraf.news писал, что в Национальном центре защиты персональных данных (НЦЗПД) сообщили об удалении порядка 5 млн фото клиентов одного белорусского банка. По информации НЦЗПД, изображения получали при оформлении кредитов на потребительские нужды.

НЦЗПД потребовал удалить 5 млн фото клиентов одного белорусского банка