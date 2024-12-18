Можно ли выложить в Интернет фото с корпоратива? Адвокат объяснила, что не всё так однозначно

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Опубликовано: 18.12.2024 17:39 , Обновлено: 18.12.2024

Декабрь — не только время подведения итогов, но и время корпоративов. Однако иногда бывает, что в порыве радости и веселья некоторые коллеги получаются на фото не лучшим образом. Но что делать, если на этом фото хорошо получились вы? Можно ли без согласия других опубликовать его в Интернете? Оказывается, не всё так однозначно.

Кандидат юридических наук, адвокат Ольга Савич объяснила, что многое зависит от того, какую именно фотографию вы хотите выложить. Дело в том, что, согласно белорусскому законодательству, информация о частной жизни физического лица и его личные данные относятся к сведениям, распространение которых весьма ограничено.

По общему правилу такие снимки можно публиковать только с согласия другого человека: это регулируется ч. 2 ст. 18 закона «Об информации, информатизации и защите информации». При этом, по словам адвоката, согласие на публикацию может быть дано в любой форме (в том числе и устной), передала газета “Аргументы и факты”.

Также Ольга Савич добавила, что, исходя из разъяснений Национального центра защиты персональных данных, не требуется согласие для публикации фото и видео в соцсетях, если человек не является основным объектом съёмки (например, общее фото с мероприятия; либо фото, где на заднем плане видны изображения других людей).

Должны ли белорусы удалить фото, если попросят?

Хранение фото с юридической точки зрения – это действие, образующее обработку личных данных. Поэтому, строго говоря, даже на хранение некоторых из них тоже нужно согласие человека. Например, если ваша подруга попросит удалить из соцсети фотографию, на которой крупным планом изображена она, вы и ваши друзья, – девушка будет права.

Ранее Telegraf.news писал, что в Национальный центр защиты персональных данных поступил вопрос от белоруса, который жаловался на то, что его сосед установил камеру видеонаблюдения в тамбуре многоэтажки. По его словам, мужчина сделал это таким образом, что угол обзора позволяет отслеживать действия других жильцов. Проще говоря, сосед может следить за тем, кто, куда и к кому пришёл. Законны ли такие действия?

Можно ли белорусам ставить камеры в подъездах? В НЦПЗД ответили

Также мы рассказывали, что в Национальный центр защиты персональных данных поступила жалоба на одно из учебных учреждений страны. Белоруса или белоруску не устроил тот факт, что при посещении школы работник охраны вносил в журнал регистрации паспортные данные посетителей (фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта).

В одной из школ Беларуси охранник записывал данные паспортов посетителей. А это законно?