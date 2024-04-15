В Нацбанке рассказали, что изменилось в законе о кредитных историях белорусов. За что предложили платить?

Опубликовано: 15.04.2024 15:22 , Обновлено: 15.04.2024

В понедельник, 15 апреля, в Национальном банке разъяснили основные изменения в законе "О кредитных историях", которые 1 апреля утвердил президент Беларуси Александр Лукашенко. Посмотрели, какие новшества ожидают белорусов.

Как сообщили в Нацбанке, основные изменения, касающиеся закона “О кредитных историях” вступят в силу с 5 января 2025 года . Там пояснили, что новый документ, в частности, позволил расширить источники, из которых вносятся данные в кредитные истории белорусов. После вступления в силу новой редакции закона этот список пополнится:

специализированными организациями и операторами сервиса онлайн-заимствования;

организациями, которые выкупили права требования по кредитам;

компаниями, которые предоставляют белорусам товары, работы, услуги в рассрочку;

иными источниками, прописанными в законе.

Лукашенко изменил закон «О кредитных историях». Что в нём появилось нового?

Ещё одним новшеством стало изменение порядка доступа к кредитным историям . Как пояснили в Нацбанке, изменения потребовались для того, чтобы предотвратить “недобросовестное поведение” тех, у кого есть доступ к кредитной истории белорусов, и повысить уровень их защиты от мошенников. Одновременно с этим в законе предусмотрели механизм, упрощающий доступ белорусов к своему кредитному отчету.

Так, Нацбанк увеличил количество кредитных отчетов, которые белорусы могут запросить у финансового регулятора бесплатно . Если раньше можно было рассчитывать только на один отчёт на бумаге в течение календарного года, то после вступления в силу новой редакции закона, можно будет запрашивать до двух кредитных отчетов в год. Впрочем, при необходимости, белорусы смогут запросить кредитный отчет и за деньги. При этом заключать отдельный договор на оказание информационных услуг с Нацбанком будет не нужно.

Немаловажным нововведением стала возможность установить запрет на предоставление кредитного отчета . Как пояснили в Нацбанке, такой возможностью белорусы смогут пользоваться при подозрении на мошеннические действия, в случае компрометации данных или по иным причинам. Порядок установления и снятия физическим лицом такого запрета будет определять сам финансовый регулятор.

Впрочем, в этом вопросе есть оговорка - в запрете откажут, если между компанией, которая запросит у Нацбанка кредитную историю физического лица, и этим человеком будет заключена кредитная сделка или будет иметься другой вид задолженности перед компанией.

[info_b]Подробнее ознакомиться с этими и другими положениями закона можно на Национальном правовом интернет-портале по ссылке.[/info_b]

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