Появился полный список товаров, на которые Совмин разрешил белорусам брать кредит под 4%

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 02.04.2024 11:13 , Обновлено: 02.04.2024

На Национальном правовом портале появился текст постановления, который содержит обновленный список товаров белорусского производства, на которые жители Республики могут получить в "Беларусбанке" кредит под льготные 4%.

В него, например, вошли велосипеды, мопеды, мотовелосипеды, мотоциклы, мотороллеры, квадроциклы, электровелосипеды, электросамокаты, произведенные минским «МотоВелоЗаводом».

Также в списке в постановлении Совмина от 29 марта 2024 года №228 есть домокомплекты от некоторых белорусских лесхозов, изделия из натуральной кожи и садовая мебель.

Не обошли стороной в Совмине и кухонные комбайны, мебель для дома и стиральные машины с холодильниками. И многое другое.

Ниже мы приводим полный список всех товаров, которые подпадают под кредит 4%:

Ранее Telegraf.news уже писал, кто может претендовать на получение льготного кредита. С 4 января “Беларусбанк” начал выдавать кредиты на потребительские нужды под очень низкий процент — всего 4% годовых на весь срок кредитования. Ниже по ссылке вы можете узнать, кому и сколько денег банк готов выдать “на родныя тавары”.

«Беларусбанк» начал выдавать кредиты под 4%. Кому и сколько дадут?

Тем временем, одна из белорусских пользовательниц TikTok поделилась своим опытом оформления нового кредита от “Беларусбанка” “На родныя тавары”. Соблазнившись на низкую сумму годовых процентов за пользование кредитом — всего 4% годовых — женщина купила необходимые ей товары белорусского производства и лишь после оформления кредита внимательно изучила договор. Условия, прописанные банком, её удивили.

«А Совмин в курсе?» — Белоруска взяла в «Беларусбанке» кредит под 4%, а потом почитала договор