Появился полный список товаров, на которые Совмин разрешил белорусам брать кредит под 4%
На Национальном правовом портале появился текст постановления, который содержит обновленный список товаров белорусского производства, на которые жители Республики могут получить в "Беларусбанке" кредит под льготные 4%.
В него, например, вошли велосипеды, мопеды, мотовелосипеды, мотоциклы, мотороллеры, квадроциклы, электровелосипеды, электросамокаты, произведенные минским «МотоВелоЗаводом».
Также в списке в постановлении Совмина от 29 марта 2024 года №228 есть домокомплекты от некоторых белорусских лесхозов, изделия из натуральной кожи и садовая мебель.
Не обошли стороной в Совмине и кухонные комбайны, мебель для дома и стиральные машины с холодильниками. И многое другое.
Ниже мы приводим полный список всех товаров, которые подпадают под кредит 4%:
Ранее Telegraf.news уже писал, кто может претендовать на получение льготного кредита. С 4 января “Беларусбанк” начал выдавать кредиты на потребительские нужды под очень низкий процент — всего 4% годовых на весь срок кредитования. Ниже по ссылке вы можете узнать, кому и сколько денег банк готов выдать “на родныя тавары”.
«Беларусбанк» начал выдавать кредиты под 4%. Кому и сколько дадут?
Тем временем, одна из белорусских пользовательниц TikTok поделилась своим опытом оформления нового кредита от “Беларусбанка” “На родныя тавары”. Соблазнившись на низкую сумму годовых процентов за пользование кредитом — всего 4% годовых — женщина купила необходимые ей товары белорусского производства и лишь после оформления кредита внимательно изучила договор. Условия, прописанные банком, её удивили.
«А Совмин в курсе?» — Белоруска взяла в «Беларусбанке» кредит под 4%, а потом почитала договор