Лукашенко изменил закон "О кредитных историях". Что в нём появилось нового?

Опубликовано: 01.04.2024 17:43 , Обновлено: 01.04.2024

В понедельник, 1 апреля, Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении Закона Республики Беларусь "О кредитных историях". Об этом сообщила пресс-служба президента.

По данным пресс-службы главы государства, положения поправок в закон направлены на “повышение уровня защищенности субъектов кредитной истории от мошеннических действий, а также на предотвращение недобросовестного использования кредитных отчетов пользователями кредитных историй”.

В частности, документом предусмотрели “расширение источников формирования кредитных историй”. Это сделали за счет юридических лиц, которые реализуют товары, работы и услуги на условиях отсрочки или рассрочки оплаты (предоставление соответствующих сведений в Кредитный регистр предполагается на добровольной основе)”.

Также поправки дали возможность физическим лицам устанавливать запрет на “предоставление кредитного отчета”. Это должно помочь “нивелировать риски злоупотребления сведениями, содержащимися в них”.

Ещё одним новшеством стало “увеличение количества кредитных отчетов, предоставляемых Национальным банком субъекту кредитной истории без уплаты вознаграждения, с одного до двух”.

Ранее Telegraf.news писал о том, как депутаты обсуждали изменения по кредитным историям белорусов. Какие новые данные предлагали в них добавить?

В кредитные истории белорусов предложили внести новые данные. Какие?