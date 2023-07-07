"Пошли красавцы!" - Белорусы похвалились урожаем грибов. Где бьют рекорды, а где совсем мало?

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Опубликовано: 07.07.2023 11:11 , Обновлено: 07.07.2023

Дождливое и тёплое начало июля порадовало многих белорусов - после долго периода засухи заядлые грибники, наконец, могут похвастаться богатыми "уловами" из леса. Что ни день, то новые фотографии и видео в соцсетях - белорусы охотно демонстрируют полные корзинки лисичек и боровиков. В каких регионах Беларуси полно грибов, а где в лесах совсем пусто?

Фотографиями щедрого урожая боровиков поделились в группе «Грибы: Грибные войска Беларуси» грибники из-под Рогачёва Гомельской области.

Фото: Юлиана Дадашова

“Пошли красавцы! Колосовики. В первый день 86 штук за 1 час. Второй день 175 - за 2 часа”, - рассказали о своём “улове” удачливые грибники.

[info_b]Колосовиками называют грибы из рода Боровиков. Своё название они получили благодаря тому, что обычно начинают появляться в лесу в период колошения ржи[/info_b]

В этой же группе своими трофеями поделились также любители “тихой охоты” из Могилёвской области:

А также “охотники” за лисичками:

О начале сезона лисичек в лесах Минской области рассказала видеоблогер Наталья Батракова.

[link href=“https://www.tiktok.com/@gribkino_batnatali?refer=embed” title=“@gribkino_batnatali” target=“_blank” rel=“noopener”] @gribkino_batnatali [/link] Сезон лисичек 2023 открыт! В Беларуси прошли долгожданные дожди, открыли леса. Первыми порадовали лисички! И пусть пока немного, но они существуют! Еще больше о грибах на нашем грибном канале ГрибКино, ссылка в профиле! Подписывайтесь! [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8?refer=embed” title=“грибыбеларуси” target=“_blank” rel=“noopener”] #грибыБеларуси [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0?refer=embed” title=“лисичка” target=“_blank” rel=“noopener”] #лисичка [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F?refer=embed” title=“лисичкаобыкновенная” target=“_blank” rel=“noopener”] #лисичкаобыкновенная [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BA?refer=embed” title=“полянылисичек” target=“_blank” rel=“noopener”] #полянылисичек [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0?refer=embed” title=“лечебныйгриблисичка” target=“_blank” rel=“noopener”] #лечебныйгриблисичка [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8?refer=embed” title=“первыелисички” target=“_blank” rel=“noopener”] #первыелисички [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B?refer=embed” title=“первыегрибы” target=“_blank” rel=“noopener”] #первыегрибы [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B?refer=embed” title=“съедобныегрибы” target=“_blank” rel=“noopener”] #съедобныегрибы [/link] @gribkino [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-Наталья-Батракова-7251846873894963973?refer=embed” title=” оригинальный звук - Наталья Батракова” target=“_blank” rel=“noopener”] оригинальный звук - Наталья Батракова [/link]

В комментариях, правда, пользователи соцсети пожаловались, что во многих районах области в лесах “нет грибов вообще”, на что хозяйка канала отметила, что “где хорошо пролило, там лисички пошли”.

Пожаловались комментаторы на отсутствие грибов и в лесах Витебской области, а вот в Гродненской области, судя по видео другой пользовательницы TikTok, лисички также уже пошли.

[link href=“https://www.tiktok.com/@kapitan_l_a?refer=embed” title=“@kapitan_l_a” target=“_blank” rel=“noopener”] @kapitan_l_a [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/Makeba-6715938165699381250?refer=embed” title=” Makeba - Jain” target=“_blank” rel=“noopener”] Makeba - Jain [/link]

Такую несбалансированную ситуацию можно объяснить неравномерным распределением осадков по территории Беларуси. Согласно опубликованному 6 июля отчёту Белгидрометцентра за первый летний месяц, в южных районах страны в июне дождей было гораздо больше, следовательно, и в лесах ситуация складывается по-разному.

Согласно статистике метеорологов, в среднем по Беларуси выпало 61,4 мм осадков (то есть 85% от климатической нормы). Однако, в северных районах не набралось и 50% осадков от нормы.

Карта Белгидромета