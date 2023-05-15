До трёх базовых штрафа. Как белорусам узнать, где разрешено купаться?

Опубликовано: 15.05.2023 11:53 , Обновлено: 16.05.2023

Температура воды в белорусских реках и водоемах заметно повысилась за последние несколько дней, когда по всей стране установилась тёплая погода. Согласно Гидрологическому бюллетеню Белгидромета за 15 мая, сейчас она находится в диапазоне от 12°С до 19°С. Поскольку и прогноз погоды на ближайшие дни благоприятен, многие, наверняка, поспешат открыть купальный сезон. Однако, следует помнить о штрафах, которые в Беларуси грозят тем, кто купается в неположенных местах.

Так, руководитель Минской городской организации «ОСВОД» Дмитрий Стаселько предупредил, что за купание в запрещенных местах белорусам грозит административная ответственность - штраф до трёх базовых величин (111 рублей на сегодня).

“Призываю граждан проводить комфортное время не в стихийных местах, а специально оборудованных — на пляжах. Там вы будете в безопасности”, - заявил Стаселько в интервью агентству “Минск-Новости”.

Помочь определить, относится ли выбранное вами место к числу “разрешённых для купания”, может республиканская карта, созданная в прошлом году Министерством по чрезвычайным ситуациям. На карте спасатели пометили все пляжи, на которых:

дно водоема обследовано и очищено от посторонних предметов;

размещены буи, обозначающие безопасные границы заплыва;

оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;

размещены кабинки для переодевания и теневые навесы;

дежурят сотрудники “ОСВОД”.

Ознакомиться с картой МЧС можно по ссылке, размещенной на сайте ведомства летом прошлого года. Более свежей информации от МЧС или “ОСВОД” пока не поступало, однако, не было и сообщений о том, что карта утратила актуальность.