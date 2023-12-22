В МВД Беларуси решили контролировать поведение детей на каникулах

Опубликовано: 22.12.2023 12:18 , Обновлено: 23.12.2023

В пресс-службе МВД Беларуси сообщили, что глава ведомства Иван Кубраков дал приказ силовикам усилить контроль за "поведением несовершеннолетних" во время зимних каникул.

“В период каникул правоохранители усилят контроль за поведением несовершеннолетних в общественных местах, в том числе на объектах железнодорожного транспорта, вблизи водоемов, проезжей части дорог, при катании с горок”, - предупредили в МВД.

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Ранее Телеграф сообщил, что начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Сергей Горохов заявил 20 декабря, что в местах массовых гуляний на Новый год не будут пускать некоторых граждан. Зато заранее привезут саперов. Аналогичные ограничения, поу всей видимости, будут действовать по всей Беларуси.

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