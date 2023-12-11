До 1110 руб штрафа или арест. В милиции рассказали, когда за петарды и салюты грозит наказание
В УВД Могилевской области сообщили, что фейерверки и петарды не запрещены в Беларуси при условии соблюдения правил безопасного использования. Там напомнили, что белорусам всегда нужно помнить, что "эти изделия могут быть опасными и даже травмировать, если их применять не по инструкции".
В ведомстве попросили родителей объяснить детям, что основная причина травм при использовании петард и других взрывчатых забав - это несоблюдение мер безопасности.
А вот и сами правила использования метраж и фейерверков:
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В милиции рассказали, что в случае вреда посторонним на любителей петард могут завести как административное, так и уголовное дело. “В случае использования пиротехники с нарушением общественного порядка и спокойствия граждан, действия могут квалифицироваться как мелкое хулиганство, за которое предусмотрена административная ответственность”, - сообщили в милиции.
[info_b]За мелкой хулиганство, согласно статье 19.1 КоАП РБ полагается наказание в виде штрафа в размере от двух (74 руб) до тридцати базовых величин (1110 руб), или общественные работы, или административный арест.[/info_b]
В то же время, в МВД напомнили, что “в случае причинения значительного вреда здоровью или имуществу окружающих, виновник будет привлечен к уголовной ответственности”. Мало того, ему или его родителям придется возместить материальный и моральный вред пострадавшим.
Ранее Телеграф сообщил, что в одно из учреждений здравоохранения Бобруйска Могилёвской области в субботу, 9 декабря, доставили подростка 2007 года рождения пиротравмами руки. О госпитализации в 22:20 сообщили в МЧС Беларуси.