В Могилёве санстанция нашла кишечную палочку и возбудителей листериоза в популярной польской овощной смеси

Опубликовано: 29.05.2024 08:22 , Обновлено: 29.05.2024

Могилёвский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья обнаружил потенциально опасные для здоровья человека овощные смеси, которые продавали в десятке магазинов города. Среди них оказались смеси таких популярных торговых марок, как GUSTO и «Живи Здорово». В санстанции рассказали, какие патогенные микроорганизмы обнаружили в продуктах в ходе проверки и в каких именно магазинах выявили опасные смеси.

В областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, в частности, заявили, что “в течение длительного времени” их специалисты выявляли нарушения в продукции по микробиологическим показателям польского изготовителя Oerlemans Foods Siemiatycze Sp.z. o. o.

В числе выявленных патогенных микроорганизмов специалисты упомянули следующие:

бактерии группы кишечной палочки, Listeria monocytogenes и дрожжи - в быстрозамороженных овощах для жарки «по-болгарски» под торговой маркой «Живи Здорово»,

Listeria monocytogenes, бактерии группы кишечной палочки – в смеси для жарки картофель в овощах с грибами GUSTO,

бактерии группы кишечной палочки и дрожжи - в быстрозамороженных овощах для жарки «По-беловежски» торговой марки «Живи Здорово», в овощах для жарки «По-домашнему» торговой марки «Живи Здорово», смеси овощной «Гавайская» торговой марки «И зимой И летом», в гавайской смеси GUSTO.

[info_b]Бактерия Listeria monocytogenes является возбудителем листериоза — одной из самых тяжелых болезней пищевого происхождения. Это относительно редкая болезнь — ежегодно происходит от 0,1 до 10 случаев заболевания на 1 миллион человек в зависимости от стран и регионов. И хотя случаев заболевания немного, эта инфекция представляет значительную проблему в области общественного здравоохранения в связи с высокой смертностью, утверждают в ВОЗ.[/info_b]

Среди торговых точек, в которых санстанция находила заражённые патогенными организмами продукты, упомянули магазины «Хит! Экспресс» и «Евроопт» в Могилеве и Быхове, магазин «Белмаркет» в Могилеве, «Перекресток» в Бобруйске, «Родны кут» и «Гастроном» в Мстиславле, «Калинка» в Белыничах, «Перекресток» в Бобруйске.

Отметим, что практически все нарушения специалисты выявили ещё в 2023 году и, как заявили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, пред приняли “исчерпывающие меры по недопущению реализации на внутреннем рынке страны и области небезопасной продукции”. Сообщается, что в отношении импортёров, поставщиков и самих торговых объектов, допустивших реализацию потенциально опасной продукции, приняли “меры административной ответственности”.

Санстанция нашла плесень в популярном в Беларуси пакетированном чае

Ранее Telegraf.news рассказывал, что после одной из подобных проверок, в ходе которой санстанциия в Светлогорске изъяла из продажи партию пакетированного черного чая известной торговой марки из-за повышенного содержания плесени, Министерство здравоохранения Беларуси ввело полный запрет на поставки продукции российской компании «Орими». Сняли запрет только после того, как компания объяснила, что привело к нарушению и доказала, что эти нарушения устранила.

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