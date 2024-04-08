Минздрав запретил российскому производителю кофе «Жокей» и чая Greenfield поставки в Беларусь

Опубликовано: 08.04.2024 07:50 , Обновлено: 08.04.2024

Российской компании «Орими», которая поставляет в Беларусь чаи и кофе популярных марок, запретили ввозить в страну свою продукцию. Запрет (в том числе на продажу и хранение) 1 апреля 2024 года ввело Министерство здравоохранения Беларуси.

Как следует из ведомственного постановления, подписанного главным государственным санитарным врачом Беларуси, такие жёсткие меры в отношении российского производителя ввели из-за того, что в феврале этого года в образцах черного чая «Принцесса Канди» и «Гита» белорусские эпидемиологи неоднократно выявляли недопустимое количество плесени.

Как следствие этого, импортеров и поставщиков (в Беларуси это компании “Доброном”, “Альфа-Дистрибьюция”, “Евроторг” и “КМА Прод-Трейд”) Минздрав обязал немедленно прекратить продажу товаров провинившейся компании, снять уже ввезённые в страну товары с полок магазинов и вернуть её производителю либо утилизировать.

По данным портала Onliner, в числе продукции, которую поставляла компания «Орими» в Беларуси, были следующие популярные бренды чая и кофе:

Greenfield,

Tess,

Jardin,

«Жокей»,

«Принцесса Нури»,

«Принцесса Ява»,

«Принцесса Канди»,

«Гита»,

«Жемчужина Нила»,

«Шах».

О проблемах с популярным чаем, который поставляет в Беларусь компании «Орими», Telegraf.news писал ещё в начале февраля. Тогда стало известно, что санстанция в Светлогорске (Гомельская область) изъяла из продажи партию пакетированного черного чая известной торговой марки, которую можно найти на полках многих белорусских магазинов. Пакетированный черный байховый индийский чай «Гита» в пакетиках для разовой заварки не прошёл проверку по микробиологическому показателю “плесени”.

Санстанция нашла плесень в популярном в Беларуси пакетированном чае