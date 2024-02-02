Санстанция нашла плесень в популярном в Беларуси пакетированном чае

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Опубликовано: 02.02.2024 11:09 , Обновлено: 02.02.2024

Санстанция в Светлогорске (Гомельская область) изъяла из продажи партию пакетированного черного чая известной торговой марки, которую можно найти на полках многих белорусских магазинов. Продукция не прошла проверку по микробиологическому показателю "плесени", сообщили 2 февраля в Светлогорском зональном центре гигиены и эпидемиологии.

Сотрудники центра местного гигиены и эпидемиологии обнаружили “недоброкачественную импортную продукцию” в ходе “мероприятий технического характера” в январе 2024 года.

Речь о пакетированном черном байховом индийском чае “Гита” в пакетиках для разовой заварки российского изготовителя - ООО «ОРИМИ. Поставками в Беларусь этой продукции занимались несколько местных компаний: ЗАО “Доброном”, ООО “Альфа-Дистрибьюция”, УП “КМА ПРОД-ТРЕЙД”, ООО “Евроторг”, ООО “Альфа-Дистрибьюция”.

Как пояснили в санстанции, выявленная продукция “не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза “О безопасности пищевой продукции” (ТР ТС 021/2011)”, а также гигиеническому нормативу, определяющему требования к безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов в Беларуси, в связи с чем Светлогорский зональный центр гигиены и эпидемиологии “принял меры по недопущению обращения несоответствующей продукции”.

Ранее Телеграф рассказал, как видео покупателя из гомельского магазинов одной из крупнейших торговых сетей Беларуси, магазина “Евроопт” за несколько дней набрало в TikTok более 750 тыс. просмотров и более тысячи возмущённых комментариев. Всё дело в том, что автор видео, не прилагая особого труда, за один поход за покупками наглядно показал сразу несколько нарушений — просроченные товары, товары без указания срока годности и даже потенциально опасные для здоровья, покрытые плесенью продукты.

«Мы ж не животные» — Видео поиска просрочки в магазине известной сети в Гомеле набрало 750 тыс. просмотров. Где нашли плесень и не только?