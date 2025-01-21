Белорусы похвастались урожаями с грядок в январе. А вы видели?

🎥 Видео

Опубликовано: 21.01.2025 15:45 , Обновлено: 21.01.2025

В белорусском сегменте TikTok набирают популярность видеоролики, на которых дачники и огородники хвастаются урожаем, собранным... прямо сейчас, в середине января. На кадрах белорусы выкапывают морковь, собирают другие овощи и грибы, сажают картофель, демонстрируя, что, несмотря на зиму, земля достаточно прогрелась для сбора и посадки плодов.

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Разумеется, не все поверили в реальность происходящего. В комментариях под видео разгорелись споры: одни пользователи восхитились «аномально тёплой» зимой и порадовались «свежему» урожаю, другие же настроены скептически. Они предположили, что авторы роликов выдают прошлогодние летние или осенние съёмки за январские, ради хайпа и просмотров.

Кроме того, знающие огородники предупредили, что сажать картошку в январе бессмысленно. «Расти до определённой плюсовой температуры всё равно не будет», — резонно отметили они.

Тем не менее «зимний» урожай стал настоящим трендом, а видео со сбором овощей и грибов продолжают вируситься в Сети, вызывая удивление, недоверие и споры среди белорусов.