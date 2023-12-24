В Могилевской области реки вышли из берегов

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Опубликовано: 24.12.2023 13:00 , Обновлено: 24.12.2023

В пресс-службе МЧС 24 декабря сообщили, что в Могилевская области реки начали выходить из берегов. Из-за этого некоторые мосты накрыло водой по самый верх.

В ведомстве рассказали, что 24 декабря река Проня затопила участок автомобильной дороги рядом с мостом между деревнями Летяги и Улуки Славгородского района. Теперь жителям придется делать петлю по другой дороге.

В Чаусском районе также река Проня 24 декабря затопила мост и участок дороги общей протяженностью 70 метров рядом с деревней Скварск.

Пои этом в МЧС заверили, что деревни не отрезаны от большой земли, а ведомство ведёт мониторинг гидрологической обстановки.

В свою очередь, в Белгидромете рассказали, что большинстве рек Беларуси потеряло ледяной покров. “Забереги и ледоход отмечаются на Западной Двине на участке Полоцк – Верхнедвинск, отдельных ее притоках, Днепре у г.Жлобин и на участке Речица – Лоев, Березине на участке Березино – Светлогорск, Соже на участке Славгород – Гомель, некоторых его притоках, Припяти у г.Петриков и г.Наровля”, - предупредили в Белгидромете.

“На большинстве рек бассейнов Березины и Сожа, отдельных участках рек бассейнов Вилии, Днепра и Припяти уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму”, - сообщили в Белгидромете.

Там [link href=“https://belgidromet.by/ru/gidrolog-ru/view/obzor-gidrologicheskoj-obstanovki-po-sostojaniju-na-22-dekabrja-2023-goda-7759-2023/” rel=“noopener” target=“_blank”] рассказали [/link], что и на озерах и водохранилищах Беларуси продолжается разрушение ледяного покрова, увеличиваются пространства с открытой водной поверхностью.

Ранее Телеграф сообщил, что белорусские синоптики предупредили, что с 25 по 31 декабря можно ждать штормовую погоду с сильным ветром и перепадами температуры от -5 (северо-восток Беларуси) до +9 (Брест и юго-запад). А штатный метеоролог гостелеканала ОНТ Дмитрий Рябов рассказал о температуре на Новый год. Где и когда ждать сильный ветер?

Какой будет погода на Новый год и неделю до него в Беларуси? Синоптики «порадовали» возможным штормом. А снег будет?