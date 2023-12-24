Какой будет погода на Новый год и неделю до него в Беларуси? Синоптики "порадовали" возможным штормом. А снег будет?

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Опубликовано: 24.12.2023 10:15 , Обновлено: 24.12.2023

Белорусские синоптики предупредили, что с 25 по 31 декабря можно ждать штормовую погоду с сильным ветром и перепадами температуры от -5 (северо-восток Беларуси) до +9 (Брест и юго-запад). А штатный метеоролог гостелеканала ОНТ Дмитрий Рябов рассказал о температуре на Новый год. Где и когда ждать сильный ветер и как изменится погода прямо в новогоднюю ночь?

“Во вторник ( 26 декабря - Ред.) есть высокая вероятность образования еще одного циклона на фронтальной волне, центр которого с Балтики будет двигаться на Псковскую область. На его южной периферии может образоваться большой барический градиент. Есть вероятность сильных штормовых ветров. ICON уже рисует порывы ветра до 20-23 м/с (82 км/ч). Нужно за ним внимательно следить”, - [link href=“https://t.me/nadvorie/12893” rel=“noopener” target=“_blank”] предупредили [/link] в ТГ-канале о погоде Nadvorie.

А вот Дмитрий Рябов [link href=“https://ont.by/news/vernetsya-li-zima-na-novyj-god-kakoj-budet-nedelya-s-25-po-31-dekabrya-rasskazal-sinoptik-ryabov” rel=“noopener” target=“_blank”] считает [/link], что ветер в этот день будет лишь “порывистым”. При этом днём во вторник на юго-западе Беларуси воздух может днём прогреться до +9 (в Бресте). В то время как северо-востоке температура не поднимется выше -2..0°C.

При этом циклон начнет свое воздействие на Беларусь ещё в понедельник, 25 декабря . По словам Дмитрия Рябова, в этот день можно ждать облачную погоду с осадками в виде снега, и мокрого снега с дождем. Ночью в понедельник синоптик ждёт тесперату от +5⁰С по юго-западу до -5⁰С по востоку. Днем в понедельник от -2⁰С по северо-востоку до +8⁰С.

Во второй половине последней недели 2023 года Дмитрий Рябов ожидает плюсовые температуры днём на юго-западе (до +5°C) и до -4°С на востоке и севере Беларуси.

“Не раскисайте там!” - Какой будет погода на Новый год?

В новогодние выходные метеоролог ОНТ предупредил о погоде с переменной облачностью, почти без осадков, что уже приятно. Однако температуру будут не совсем зимними. Если ночью воздух охладится от -3 до +3⁰С, то середине субботы бело рсам стоит ждать “жару” от +1 до +6⁰С, а 31 декабря в воскресенье - от +1 до +4⁰С.

В свою очередь, эксперт с ТГ-канала Nadvorie предупредил, что погода может измениться прямо в ночь с 31 декабря на 1 января. “На счет снега на НГ пока не ясно. Не раскисайте там :)”, - попросил синоптик. А затем ошарашил, что “последняя предновогодняя неделя будет очень тёплой, сырой и слякотной”.

“Похоже, изменения погоды начнутся в новогоднюю ночь. Из Арктики на юг Европейского континента начнёт заходить холодный воздух. 1 января в РБ начнётся понижение температуры до -4..-8°”, - [link href=“https://t.me/nadvorie/12898?single” rel=“noopener” target=“_blank”] предупредил [/link] эксперт в области погоды.

Антициклон сформировавшийся (и усиливающийся) в этом холодном воздухе продолжит удерживать зимний режим в Европе как минимум ещё несколько дней.

Ранее Телеграф сообщил, что Китайские климатологи спрогнозировали значительно более теплую, чем обычно, погоду на зиму 2023–2024 практически для всего северного полушария из-за продолжающегося эффекта Эль-Ниньо.

Однако, есть в их прогнозе исключение — на северо-западе Европы специалисты спрогнозировали, наоборот, более низкую среднюю температуру, по сравнению с климатической нормой. Посмотрели, чего ждать белорусам.

Китайские метеорологи спрогнозировали «жаркую» зиму на Земле. А что в Беларуси?