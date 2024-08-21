Грибник обратился к белорусам с мольбой не совершать "варварскую" ошибку

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Опубликовано: 21.08.2024 11:33 , Обновлено: 21.08.2024

Обилие грибов в нынешнем году и масштабы, с которыми некоторые белорусы их собирают, начали начали пугать опытных грибников. В погоне за лесным урожаем некоторые белорусы начали буквально выгребать леса и подстилку, оставляя огромные проплешины. Опытный грибник Александр Жук пожаловался на "варварский" сбор грибов и рассказал, чем оборачивается такая "тихая охота" для лесов.

По словам Владимира Жука, в последние годы в местах, где он “на сотне квадратных метров мог набрать половину ведра лисичек” теперь ничего нет. Однако всё чаще он наблюдает в лесу проплешины площадью “с ладонь и до квадратного полуметра”.

“Варварски сорван моховой подстил, и на голой земле можно видеть остатки грибницы”, - рассказал грибник и отметил, что таким “диким способом сбора лисичек” возмущены и другие грибники, с которыми он общался.

Фото Владимира Жука

Он напомнил, что одна грибница может плодоносить 3-5 лет и за это время даёт начало десяткам новых грибниц.

“Каждая лисичка выбрасывает десятки тысяч спор, но только отдельные, попадая в благоприятные условия, прорастают и дают начало новой грибнице. Выросшая одна лисичка – это и есть признак молодой грибницы. Снимать моховой, листовой, хвойный подстил – значит уничтожить грибницу. Равносильно тому, что спилить яблоню ради одного яблочка”, - высказался Александр Жук в вилейской районной газете “Шлях Перамогi”.

Александр отметил, что, по его наблюдениям, “варварски” собирают лисички вовсе не дети, а взрослые, которые забыли, как правильно нужно собирать грибы. По его мнению, лучшим способом сбора лисичек является их аккуратное срезание без повреждения подстилки.

“Настоящий грибник срежет лисичку так, что не будет видно, где она росла, аккуратно достанет её из-под мха или другого подстила. Правильный сбор грибов приводит к их увеличению лесу. Если разрушение подстила пойдёт такими темпами, как сейчас, лисичка может стать редким грибом в наших лесах…», – резюмировал грибник.

К слову, ранее профессиональный грибник Александр Горбацевич рассказывал, что нет разницы, как собирать грибы: срезать или выкручивать. Проведённые в Швейцарии и США исследования подтвердили: способ забора никак не влияет на количество грибов. Однако это касается только забора грибов без повреждения подстилки и обнажения всей грибницы.

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Ранее Telegraf.news писал о том, что с началом грибного сезона соцсети белорусов буквально взорвались обилием видеороликов, в которых каждый похвастался количеством и масштабом собранных в лесу грибов. Однако в корзины попали не только молодые грибы, но и множество “грибов-великанов”, которые собирают в качестве трофеев. Эксперты, призвали “тихих охотников” ограничивать себя в сборе грибов и рассказали, почему собирать старые и большие экземпляры — плохая идея.

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