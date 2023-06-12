В Минтруда рассказали, сколько денег должны платить белорусам, если предприятие «на простое»

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Опубликовано: 12.06.2023 12:43 , Обновлено: 12.06.2023

В Департаменте инспекции Минтруда и соцзащиты пояснили, сколько денег должен выплатить наниматель работнику, если предприятие находилось «на простое».

Простоем называется временное отсутствие работы из-за производственного или экономического характера (например, вышло из строя оборудование, нет материалов, сырья, электроэнергии и т.д.).

То есть, простой - это временная мера, связанная с приостановкой работы, делающей невозможным сотруднику предприятия заниматься своей работой.

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По закону, при простое заработная плата не может быть ниже 2/3 установленных ему тарифной ставки, оклада (статья 71 Трудового кодекса Беларуси).

При этом общая продолжительность простоя не может превышать шесть месяцев, рассказали в Минтруда.

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