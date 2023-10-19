В Минтруда рассказали, кому из белорусских отцов положен дополнительный выходной в месяц. А кому – в неделю?

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Опубликовано: 19.10.2023 14:30 , Обновлено: 19.10.2023

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали о социальных бонусах, которую государство представляет некоторым белорусским отцам. Так, в некоторых случаях мужчины могут рассчитывать на один дополнительный выходной в месяц, а кому-то и вовсе могут предоставлять один дополнительный выходной в неделю.

Как отметили в Минтруда, большинство гарантий и льгот, предусмотренных белорусским трудовым и налоговым законодательством для матерей в связи с рождением и воспитанием детей, сейчас распространяются и на отцов.

Как и матери, отцы имеют право уйти в отпуск по уходу за ребенком до 3 лет или взять дополнительный кратковременный отпуск при рождении ребенка. В случае, если в семье есть ребенок-инвалид, пока тому не исполнится 18 лет, отцам, как и матерям, работодатель обязан предоставлять право уйти в трудовой отпуск летом.

Предусмотрены и дополнительные социальные бонусы, связанные с уменьшением рабочего времени для родителей, в частности, отце наравне с матерью может рассчитывать на дополнительные выходные:

один дополнительный выходной в месяц положен родителям, которые воспитывают двух детей до 16 лет,

положен родителям, которые воспитывают двух детей до 16 лет, один дополнительный выходной в неделю положен одному из родителей в многодетной семье либо в семье с ребенком-инвалидом.

При этом в обоих случаях выходные оплачиваются - размер выплаты за этот выходной будет равен среднему дневному заработку (один выходной в месяц оплачивается из средств государственного соцстрахования, один выходной в неделю по закону обязан оплачивать сам работодатель).

Между тем в Минтруда отметили, что с 1 января 2024 года эта норма станет более гибкой.

“У многодетных родителей либо родителей с ребенком-инвалидом появится выбор - либо сократить на час рабочий день с сохранением заработной платы, либо взять свободный от работы день. Эта норма позволит родителям легче планировать семейные вопросы: когда отвести ребенка к врачу, на занятия или кружок”, - пояснили в ведомстве.

В Минтруда пообещали некоторым белорусам сокращенный рабочий день. Кого коснется?

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, кому в Беларуси помимо трудового отпуска положен дополнительный, социальный отпуск, а также пояснили, как его будут рассчитывать, если на него попадает праздничный нерабочий день.

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