Кто из белорусов может требовать «социальный отпуск». В Минтруда уточнили, будут ли его оплачивать

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Опубликовано: 03.03.2023 10:25 , Обновлено: 03.03.2023

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, кому в Беларуси помимо трудового отпуска положен дополнительный, социальный отпуск, а также пояснили, как его будут рассчитывать, если на него попадает праздничный нерабочий день.

Так, социальный отпуск по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам может быть предоставлен работнику по заявлению. При этом эта категория отпусков предоставляется без сохранения заработной платы.

Рассчитывать на социальный отпуск , согласно статье 189 Трудового кодекса, могут следующие категории работников:

женщины с двумя и более детьми младше 14 лет;

женщины с ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет;

инвалиды, работающие на специальных рабочих местах;

граждане, ухаживающие за больным членом семьи в соответствии с медицинской справкой о состоянии здоровья;

Герои Беларуси, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры орденов Отечества, Славы, Трудовой Славы;

ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий на территории других государств;

иные категории работников, если это предусмотрено законодательством, коллективным договором или соглашением.

В Минтруда подчеркнули, что этот список не исчерпывающий, поэтому при необходимости наниматель может прописать в коллективном договоре и другие категории работников, равно как и случаи предоставления кратковременного отпуска.

При этом в ведомстве также отметили, что продолжительность такого дополнительного отпуска не должна превышать 14 календарных дней за год. Если же на период социального отпуска выпадают праздничные нерабочие дни, их в календарные дни отпуска не включают и, соответственно, не оплачивают.

“Таким образом, начало трудового отпуска с праздничного нерабочего дня не допускается”, — заявили в Минтруда.

В ведомстве напомнили, что нерабочими в Беларуси объявлены следующие государственные праздники и праздничные дни : 1, 2, 7 января, 8 марта, Радуница (в соответствии с календарем православной конфессии), 1 мая, 9 мая, 3 июля, 7 ноября и 25 декабря.

Напомним, ранее в Минтруда опубликовали график, по которому будут работать и отдыхать белорусы в марте 2023 года. За счет того, что Международный женский день 8 марта выпадает на середину рабочей недели, белорусы в марте получат дополнительный выходной.