В Минтруда пообещали перевести белорусов на электронные больничные. Когда?

Опубликовано: 24.01.2024 16:30 , Обновлено: 24.01.2024

В Министерстве труда и соцзащиты 24 января сообщили, что вместе с Минздравом работают над созданием и внедрением в стране электронного больничного. Какие новации пообещали с появлением электронного листка? И когда он может появиться?

По словам управляющей Фондом социальной защиты населения Министерства труда и соцзащиты Юлии Бердниковой, такой электронный листок в перспективе должен облегчить жизнь работодателям и ФСЗН при назначении и выплате пособий по временной нетрудоспособности, сообщил smartpress.by.

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Бердникова рассказала, что за 2024 и 2025 годы предстоит отработать пилотную зону, апробировать процесс, доработать программное обеспечение для того, чтобы минимизировать временные операционные задачи бухгалтерских служб.

«Это когда работодателю приносят бумажный больничный, он вносит данные из него на портале ФСЗН или в свою бухгалтерскую систему и затем уже получает от фонда расчетные параметры», – уточнила управляющая Фондом соцзащиты.

Бердникова добавила, что по новой системе сведения о больничном работодатель будет получать уже от ФСЗН в электронном виде.

Ранее Телеграф писал, что Министерство труда Беларуси разъяснило, как по новым правилам, официально введённым с 1 января 2024 года, белорусам теперь обязаны выплачивать аванс и зарплату. Какой должен быть размер аванса и до какого дня каждый месяц работодатель должен выплачивать зарплату?

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