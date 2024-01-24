В Минтруда объяснили, как и когда по новым правилам белорусам будут выплачивать аванс и зарплату

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Опубликовано: 24.01.2024 11:33 , Обновлено: 24.01.2024

Министерство труда Беларуси разъяснило, как по новым правилам, официально введённым с 1 января 2024 года, белорусам теперь обязаны выплачивать аванс и зарплату. Какой должен быть размер аванса и до какого дня каждый месяц работодатель должен выплачивать зарплату?

Согласно статье 73 обновленного Трудового кодекса, белорусы, независимо от того, по какому виду трудового договора они работают, с 1 января 2024 года могут рассчитывать как минимум на двухразовые выплаты заработной платы каждый месяц.

При этом в Минтруда подчеркнули, что в законодательстве не прописано, в каком размере должен выплачиваться аванс (ни в абсолютном размере, ни в процентном выражении относительного всей суммы выплат). Этот вопрос наниматель имеет право решить по собственному усмотрению и указать в коллективном договоре, соглашении, локальном правовом акте, регулирующем порядок выплаты заработной платы, или в самом трудовом договоре.

Также в нормативных актах компании Минтруда рекомендовал подробно расписать порядок выплаты аванса и зарплаты в случае если в первой половине месяца, за которую производится выплата, работник по уважительным причинам не выполнял свои трудовые обязанности (например, был на больничном или в трудовом или социальном отпуске).

Аналогичным образом наниматель может по собственному усмотрению определить, в какие именно даты он будет выплачивать зарплату и аванс своим сотрудникам. Однако, в этом вопросе есть значимая оговорка: теперь работодатель обязан обозначить конкретную дату выплат (например, каждое 5 и 25 число месяца). Более расплывчатые формулировки, типа “не позднее такого-то числа”, равно как и указание временного диапазона “с такого-то числа по такое-то число” ” не допустимы ”, заявили в Минтруда.

“После окончания расчетного месяца наниматель обязан не позднее установленного дня для окончательной выплаты заработной платы выплатить работнику в полном объеме заработную плату за фактически отработанное рабочее время с учетом ранее произведенных выплат”, - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, по данным Белстата, медианная зарплата (именно это значение экономические обозреватели, как правило, принимают за средние показатели по стране) в Беларуси в ноябре 2023 года составила 1499,5 рубля. За год этот показатель вырос на 251,4 рубля, то есть на 20,1%.

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